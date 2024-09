L’album de Beyoncé snobé aux Country Music Awards

Beyoncé n’était pas la bienvenue lors de la grande messe de la musique country, malgré le succès de son dernier album. Le symptôme des tensions qu’elle suscite dans le milieu.

Beyoncé n’est toujours pas la bienvenue aux Country Music Awards, dont l’annonce des nominations lundi a fait grand bruit en raison de l’absence de l’album «Cowboy Carter» à la tonalité country revendiquée par la reine mondiale du R’n’B et de son hit «Texas Hold ‘Em».

Les relations compliquées entre Beyoncé et le monde de la country

La boucle est bouclée: en 2016, «Queen Bey» avait été victime de racisme après avoir joué sa chanson country «Daddy Lessons» lors des récompenses de la Country Music Association (CMA), expérience en grande partie à l’origine de l’écriture de «Cowboy Carter». «Les critiques qui m’ont visée quand j’ai mis le pied dans (la country) m’ont forcée à dépasser mes propres limites», avait-elle écrit sur Instagram. Cet album sorti fin mars «est le résultat des défis que je me suis lancés et du temps que j’ai pris à tordre et à mélanger les genres pour cette œuvre».

Née à Houston d’une mère de Louisiane et d’un père de l’Alabama, Beyoncé, 43 ans, est devenue fin février, avant même la sortie de l’album, la première chanteuse noire à classer un titre en tête des palmarès de la country. Elle aurait pu devenir la première femme noire nommée dans la catégorie meilleur album des récompenses de la country qui seront remises le 20 novembre à Nashville.

«Le fait qu’elle ait été snobée n’est pas vraiment surprenant», écrit le New York Times, vu le peu de place accordée par les radios country à l’album. «Ceux qui veulent entendre sa musique et son message l’ont écouté. S’agissant de la Country Music Association, le volume ne sera jamais assez fort pour redonner l’ouïe à ceux qui font la sourde oreille», fulmine pour sa part le magazine Rolling Stones.

En plus de rencontrer un succès phénoménal, l’album a relancé les débats sur la place des Afro-Américains dans l’histoire de la musique country, dont ils ont été largement évincés, le genre étant plutôt associé à des musiciens blancs et conservateurs. «Merci Beyoncé d’avoir ouvert une porte pour nous et lancé la conversation, et de nous avoir offert l’un des albums country les plus innovants de tous les temps», a écrit lundi sur X le chanteur Afro-Américain Shaboozey, qui a collaboré avec Beyoncé sur son album.

Aux Country Music Awards, il est lui nommé dans les catégories nouvel artiste et single de l’année pour «A Bar Song (Tipsy)» qui avait remplacé «Texas Hold ‘Em» en première place des palmarès.

Prochaine étape pour Beyoncé, l’annonce le 8 novembre des nominations pour les Grammy Awards, dont elle détient le record de récompenses attribuées à un artiste, avec 32 prix. Mais où elle n’a jamais décroché celui du meilleur album.