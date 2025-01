La légende de Front 242 en 5 clips incontournables

Cette semaine, Front fera ses adieux à la scène, avec trois concerts (complets) à l’Ancienne Belgique. Retour en 5 clips sur le groupe belge le plus influent de la musique électronique.

Funkahdafi (1985)

Fait rare pour un groupe électronique (surtout dans les années 80), Front 242 a autant marqué les esprits sur disque que sur scène. Sur Youtube, il existe d’ailleurs un foule de vidéos en concert. La captation de Funkahdafi, par Serge Bergli, est probablement celle qui reflète le mieux l’atmosphère sauvage et oppressante de concerts. Scène enfumée décorée de filets de camouflage, lumière stromboscopique, danse belliqueuse : ceux qui, à l’époque, ont assisté à ces cérémonies chaotiques ne s’en sont toujours pas remis…



Headhunter (1988)

Sans aucun doute le tube le plus important du groupe. Et son clip le plus iconique. Notamment pour ses plans de l’Atomium et de la Cité administrative, où se balade le comédien Philippe Résimont. Reconnaissable entre tous, le noir et blanc est signé Anton Corbijn. La légende veut que le photographe/réalisateur néerlandais – réclamé par tous les plus grands groupes de l’époque (de Depeche Mode à U2, etc) – aurait mal compris le titre du morceau. Briefé par Front 242 au téléphone, il aurait entendu Egg-hunter – chasseur d’œuf – au lieu de Headhunter…



Tragedy For You (1990)

Pour cet autre titre culte, particulièrement tendu et agressif, le groupe refait appel à Corbijn, qui les emmène en Espagne. Veste en cuir et lunettes noires, Richard 23 se promène en short dans le désert. Harcelé par une succube, il déterre poireaux, carotte, navets dans une caddy, trouvée dans le sable. Qui a dit que Front 242 n’avait pas d’humour ni de second degré ?



Controversy Between (1984)

En 84, Front 242 profite d’un passage à la VRT (à l’époque BRT) pour enregistrer une vidéo pour le morceau Controversy Between. Pas de grands effets, hormis le solo de guitare, le copycat de Ian Curtis par Jean-Luc De Meyer. Et évidemment, la bagarre finale avec Richard 23 qui deviendra un gimmick de concert – « Best video ending ever », souligne le titre Youtube…



Quite Unusual (1987)

Réalisée par Serge Bergli, le clip de Quite Unusual est tourné à Liège, dans l’ancien Cirque des Variétés. Ce sont encore les tours de Droixhe que l’on aperçoit plus loin, à plusieurs reprises. A noter que la vidéo serait l’une des premières à utiliser une caméra montée sur un hélico télécommandé, ancêtre des drônes.