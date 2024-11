Kim Deal toute seule sans ses Breeders

À 63 ans, Kim Deal sort son premier album solo. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’icône indie, membre éminente des Pixies et des Breeders, n’avait en effet jamais publié de disque sous son seul nom.

À certains égards, cet album tombe à pic dans le revival nineties actuel. Nobody Loves You More n’a cependant rien d’opportuniste (kikou Oasis) ou de frelaté pour Kim Deal.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Produit principalement par feu Steve Albini, il réussit à être éminemment personnel et versatile. Surprenante, Kim Deal passe ainsi d’une mélodie indie pop (Disobedience) à une fulgurance plus grungy (Big Ben Beat), d’une rêverie jazzy à cordes (Summerland) à une méditation country (Are You Mine?), jusqu’à en devenir désarmante, à l’instar de son chant chancelant sur le morceau-titre.