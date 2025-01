Incendies de Los Angeles : entre report d’album et studios détruits, l’industrie musicale touchée à son tour

The Weeknd qui reporte la sortie de son nouvel album ; le célèbre producteur Madlib qui voit son studio partir en fumée… L’industrie musicale n’est pas épargnée par les incendies de Los Angeles.

Madlib a tout perdu. Touché par les incendies qui touchent Los Angeles depuis plusieurs jours, le légendaire producteur hip hop a en effet annoncé sur son compte Instagram avoir perdu non seulement sa maison. Mais aussi son studio.

Producteur rap emblématique, Madlib a vu partir dans les flammes des « décennies de musique », engrangées dans des disques durs. Sans compter le matériel ou les milliers de vinyles accumulés avec les années…

Il n’est évidemment pas le seul musicien à avoir été impacté par les récents incendies. Alors que Chuck D, du groupe Public Enemy, exhortait les internautes à ne plus utiliser le tube de son groupe Burn Hollywood Burn pour illustrer les incendies, des stars comme Snoop Doog, Taylor Swift ou Moby ont évité le pire. Ce dernier donnant de ses nouvelles en se filmant dans les rues de son quartier, un ciel rougeoyant en toile de fond.

A Los Angeles, les partitions de Schoenberg réduites en cendres

Mais d’autres n’ont pas eu cette chance. Le guitariste du groupe Iron Maiden, Adrian Smith, a perdu son domicile. Sur les hauteurs de Los Angeles, les incendies n’ont pas touché que des stars multimillionnaires. Des musiciens indépendants comme Tim Darcy du groupe Ought, ou Zachary Cole Smith, leader la formation DIIV, qui jouait encore à l’Ancienne Belgique il y a moins d’un an, ont également vu leur maison réduite en cendres.

Du côté du Philharmonique de Los Angeles, toutes les prochaines représentations ont été annulées. Pour cause: plusieurs musiciens de l’ensemble ont été touchés par les incendies. Par ailleurs, l’entrepôt des éditions Belmont, en charge de l’œuvre du grand compositeur Arnold Schoenberg, a été entièrement détruit. Quelque 100.000 partitions seraient ainsi parties dans les flammes, sans compter les autres documents, photos, archives, etc. Aucun manuscrit original n’a été touché. « Mais, indique le New York Times, les pertes de la collection Belmont pourraient créer des problèmes pour les orchestres, ensembles de chambre et solistes qui planifiaient de reprendre des travaux de Schoenberg au cours des prochains mois. »

Grammys sous tension

Au-delà des drames individuels, c’est toute une partie de la « chaîne » musicale qui est en train de s’enrayer. Ce mardi, The Weeknd, l’une des plus grandes pop au monde, a ainsi annoncé reporter la sortie de son prochain album d’une semaine (au 31 janvier). Et a annulé son concert au Rose Bowl de Pasadena, prévu pour accompagner le lancement. De son côté, Beyoncé – dont la mère a perdu son « bungalow » de Malibu dans les feux – a également remis à plus tard son annonce « surprise » (celle d’une prochaine tournée ?). Dans la foulée, la fondation de la superstar a délivré un chèque de 2,5 millions de dollars pour venir en aide aux sinistrés.

Metallica a également mis la main à la poche. Le groupe a viré 500.000 dollars sur le compte de la California Community Foundation, rassemblant plusieurs initiatives locales de soutien aux sinistrés. De son côté, Live Nation, la toute-puissante agence de live, a annoncé la tenue d’un grand concert caritatif. Si l’affiche est encore en cours de confection, le Fire Aid devrait avoir lieu le 30 janvier prochain…

Soit quelques jours à peine avant l’un des rendez-vous les plus courus de l’industrie musicale américaine: les Grammys. Les incendies arrivent en effet en pleine saison des cérémonies de récompenses. Notamment les Grammys, l’équivalent des Oscars pour la musique. Universal et Warner ont déjà décidé d’annuler les festivités et autres concerts spéciaux, organisés traditionnellement avant l’événement. Prévue le 2 février prochain, à la Crypto.Com Arena de Los Angeles, la cérémonie en elle-même devrait toutefois bien avoir lieu. Entre les nominations pour Beyoncé, Taylor Swift, Nick Cave, Justice ou Charli XCX, on jettera éventuellement un œil à la catégorie « meilleur album de musique chrétienne ». Parmi les nommés, le groupe Elevation Worship pour son dernier disque. Son titre: When Wind Meets Fire…