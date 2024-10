High Vis, du post-punk d’Anglais énervés

Rejeton de la scène hardcore londonienne dont ses membres sont tous issus, High Vis est plutôt catalogué comme l’un des nouveaux fleurons du post-punk.

Un post-punk engagé et working class (le nom du groupe vient des gilets fluo portés par les ouvriers sur les chantiers) qui aurait été biberonné aux Stone Roses et aux mamelles tutélaires de Madchester. Qui assumerait l’influence d’Oasis et chanterait comme Perry Farrell de Jane’s Addiction. Il y a une solide conscience politique et un vrai sens mélodique dans les chansons de ces Anglais énervés.



Inspiré par l’agitation ambiante et la juste colère, Guided Tour se promène dans le rock à guitares plus ou moins contemporain, durcit un peu la Britpop et amène des morceaux qui collent à l’oreille dans un genre parfois trop monolithique. Un troisième album aux allures de confirmation.