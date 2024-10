Des nuages sombres dans l’album de Porridge Radio

Cela va bientôt faire dix ans maintenant que Porridge Radio a vu le jour à Brighton. Le groupe nous revient aujourd’hui avec un album empreint de mélancolie.

Ils ont été un petit peu ralentis par la pandémie. Le monde qui s’arrête et reprend sa respiration. Emmené par la toujours très habitée Dana Margolin, Porridge Radio (en concert au Botanique le 03/12) fait dans un rock indé fiévreux et possédé, qui joue dans la cour d’Arcade Fire, de Clap Your Hands Say Yeah et de Bright Eyes, et qui a plus qu’un faible pour les titres d’album interminables.



Enregistré dans la campagne du Somerset avec l’ingénieur du son de Big Thief et Laura Marling, Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me est le disque d’un groupe au chant désespéré qui porte fièrement ses cicatrices. Un album qui évoque l’épuisement professionnel, l’industrie de la musique et la fin d’une relation amoureuse.