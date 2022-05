Toutes les salles du Botanique étaient occupées, ce samedi aux Nuits: Etienne Tordoir est allé traîner son appareil photo du côté de la Rotonde, pour Ivan Tirtiaux et Jawhar, du Grand Salon, pour Pierres et Emma Peters, et du Chapiteau, pour Mitski. Voici ses photos.

Pierres

© Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir

Emma Peters

© Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir

Ivan Tirtiaux

© Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir

Jawhar

© Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir © Etienne Tordoir

Mitski