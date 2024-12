Father John Misty chante ses états d’âme sur la vie

Dès le début de son entreprise musicale, Josh Tillman, alias Father John Misty, a déployé une écriture aussi brillante que sarcastique. Comment l’en blâmer?

L’époque ne cesse de confirmer ses traits d’humour les plus désespérés. Depuis quelques disques, les états d’âme de l’Américain ont toutefois pris une tournure plus existentielle. Deux ans après Chloë and the Next 20th Century –et un best of sous-titré I Followed My Dreams and My Dreams Said to Crawl (J’ai suivi mes rêves, et mes rêves m’ont dit de ramper…)-, Father John Misty (le 09/04, à l’Ancienne Belgique) persiste et signe.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Mot sanskrit censé désigner le « grand terrain de crémation« , Mahashmashana gratte là où ça fait mal, avec un panache réjouissant. À l’instar des 10 minutes du morceau-titre, puisant dans le soft rock et la pop seventies, les éléments d’un songwriting époustouflant, comme sait le faire Father John Misty.