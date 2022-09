Unique en son genre

Le premier livre dE Martin Panchaud est entièrement réalisé en infographie. Une suite de ronds, de couleurs et de diagrammes pleine de dramaturgie.

Simon, 14 ans, anglais, craintif et petit gros, est le souffre-douleur de ses camarades et de son quartier. Mais un jour, une diseuse de bonne aventure pour qui il fait les courses lui dit de tout miser sur Black Caviar dans la troisième course de chevaux du Royal Ascot. “Tu vivras de grandes choses et de grandes émotions viendront à toi! Tout deviendra possible! Mais je vois aussi la mort. La tienne, évidemment, mais pas que…”, lui prédit-elle.

Ni une ni deux, Simon vole les économies de son père, met tout sur Black Caviar… et gagne 16 millions de livres. Sauf que Simon est mineur, qu’il ne peut encaisser son chèque et que son père a disparu, après avoir apparemment grièvement blessé sa mère et pris la fuite. Simon, pour changer de vie, va donc devoir retrouver son père, et peut-être pas celui à qui il pensait. Le tout alors que le narrateur s’arrête de temps en temps sur le sort de B-52, une baleine bleue qui aura son rôle à jouer dans ce drame initiatique. Dont on n’a même pas encore dit le principal: Simon n’est qu’un disque orange et brun, à l’image de tous les personnages de ce récit, juste représentés par des cercles de couleur. Et tout se passe en vue plongeante, sans perspective, à grand renfort de diagrammes, de pictogrammes et d’autres techniques d’infographie. Comme un PowerPoint de 230 pages -une certaine idée de l’enfer!-, mais pourtant bourré d’émotions.

Formes et sentiments

L’auteur Martin Panchaud, originaire de Suisse alémanique, s’offre ici sa première bande dessinée (si bande dessinée il y a) et en tout cas son premier roman graphique, mais il n’en est pas à son coup d’essai. En 2016, notre graphiste souffrant de dyslexie profonde (d’où ce choix de travailler sur les formes et leur interprétation) mettait en ligne une réécriture de la saga Star Wars entièrement réalisée sous la même forme que cette étonnante Couleur des choses, soit une infographie narrative à scroller sur plus de 123 mètres -et dont il glisse ici un extrait, comme un clin d’œil aux happy few qui savent. L’exploit, toujours disponible en ligne (www.swanh.net) lui a ouvert la porte des résidences et des centres culturels, et lui a surtout donné les moyens de réaliser son premier récit basé sur son propre scénario. Un scénario parfois drôle, souvent émouvant et parfois (très) dramatique, mais dont la forme n’enlève rien, bien au contraire, à l’empathie qu’il exhale. Comme quoi la créativité n’a parfois rien à voir avec le coup de crayon.