Regard: Julie Bertuccelli

Du 05 au 08/05

En marge du festival Millenium dont elle préside le jury, la réalisatrice française Julie Bertuccelli fait l’objet d’un focus proposé à Bozar et au Palace. L’occasion de revoir ses longs métrages de fiction Depuis qu’Otar est parti, qui l’avait révélée en 2003, et La Dernière Folie de Claire Darling, de 2018, avec Catherine Deneuve. Ainsi que ses documentaires Derniers nouvelles du cosmos et La Cour de Babel. Ce dernier précédera une rencontre avec la cinéaste le 7 mai.