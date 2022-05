Le 31/05

Play boy, Love Me Tender et Nom: trois titres de romans qui ont fait connaître l’écriture incisive et percutante de Constance Debré. L’autrice y parle de son parcours, de son coming-out, sortant d’une voie qui semblait toute tracée. Avec Pascal Claude, elle discutera de sa nécessité à récuser son héritage familial -elle est issue d’une grande famille de responsables politiques français- et des questions d’identité.