Lisez-vous le belge?

Du 01 au 30/11

Opération séduction pour le monde de l’édition belge francophone. Pendant tout le mois de novembre, éditeurs, libraires et bibliothécaires mettront en avant les talents littéraires noir-jaune-rouge à travers le patrimoine mais aussi les nouveaux venus. Une sensibilisation qui passe d’abord par l’édition d’un catalogue de publications belges récentes. Roman, poésie, bande dessinée, livre jeunesse, essai: toutes les littératures seront célébrées lors d’une foule de rencontres et d’événements. Exposition autour de l’illustration jeunesse (à partir du 2 à Molenbeek), “speed reading” pour discuter avec les éditeurs et les auteurs belges (le 19 à Bruxelles), rencontre et lecture avec le poète Carl Norac (le 25 à Mons), atelier avec l’autrice jeunesse Mathilde Brosset (le 27 à Ottignies)… La campagne résonnera aussi sur les réseaux sociaux (#lisezvouslebelge) sur lesquels seront dévoilés poèmes, textes et illustrations inédits, notamment des poètes Jean-Pierre Verheggen et Ludivine Joinnot, des dessinateurs Dimitri Piot et Françoise Rogier.