Lisez-vous le belge? Pleins feux sur les talents littéraires locaux

Pendant tout le mois de novembre, l’opération Lisez-vous le belge? servira de vitrine aux talents littéraires belges. Rencontres, lectures, ateliers, inédits… Une foule d’activités nous attend!

Opération séduction pour le monde de l’édition belge francophone avec Lisez-vous le belge?. Pendant tout le mois de novembre, éditeurs, libraires et bibliothécaires mettront en avant les talents littéraires noir-jaune-rouge à travers le patrimoine mais aussi les nouveaux venus. Une sensibilisation qui passe d’abord par l’édition d’un catalogue de publications belges récentes, histoire d’en faire un outil pratique de repérages. Roman, poésie, bande dessinée, livre jeunesse, essai: toutes les littératures seront célébrées lors d’une foule de rencontres et d’événements.

La belge illustration

Des rendez-vous pour tous les âges donc avec notamment ABC…c’est du belge!, une exposition d’illustrations jeunesse autour de l’alphabet (à partir du 2 novembre à Molenbeek). Et l’on pourra passer de la théorie à la pratique le 27 novembre à Ottignies lors d’un atelier adulte-enfant avec l’autrice Mathilde Brosset.

Vous connaissez le speed dating. Essayez le “speed reading”. Le principe: une heure pour discuter avec les éditeurs et les auteurs belges (le 19 à Bruxelles) et se donner envie de découvrir un roman, un album, un poème…

Boom poétique

La poésie connaît actuellement un réel élan éditorial. Les nouvelles plumes foisonnent et la Belgique francophone semble cultiver un terreau particulièrement fécond. Lisez-vous le belge? en témoignera de ce genre en forme avec une rencontre et lecture du poète Carl Norac (le 25 à Mons). La Maison de la poésie de Namur propose le 17 novembre une soirée avec plusieurs auteurs des maisons L’Arbre à paroles et le Coudrier.

La campagne résonnera aussi sur les réseaux sociaux (#lisezvouslebelge) sur lesquels seront dévoilés poèmes, textes et illustrations inédits, notamment des poètes Jean-Pierre Verheggen et Ludivine Joinnot, des dessinateurs Dimitri Piot et Françoise Rogier.

Remy Benjamin / LVLB