Du 05 au 22/05

Le festival transfrontalier iTAK propose une programmation éclectique de Schaerbeek à Maubeuge, en passant par Mons et Valenciennes. Théâtre, danse et cirque sont au programme notamment le seul en scène Voodoo Sandwich de l’acrobate, musicien et contorsionniste Niklas Blomberg, et Aucune idée, alliance du metteur en scène Christophe Marthaler et du musicien Martin Zeller. Cabaret haut en couleur, programmation déambulatoire dans Maubeuge, microdanses… Il y aura de quoi assouvir les curieux.