Jusqu’au 06/06

Bâtiments et parcs emblématiques de Louvain (le théâtre anatomique, le jardin botanique, l’hôtel de ville, etc.) accueillent jusqu’à la fin du printemps quatorze installations d’art sonore. Au public d’apprécier au fil de la balade ce dialogue entre le son modelé par des artistes belges et internationaux, l’architecture, et l’écrin dans lequel sont placées les œuvres. Ouvrez bien les oreilles et les yeux.