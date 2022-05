Du 26 au 29/05

“ Women Power” sera le slogan de la cinquième édition du festival Afropolitan. Artistes africaines et afro-descendantes y tiendront le haut de l’affiche. Une célébration pluridisciplinaire (concerts, films, performances, conférences…) qui accueillera la romancière Fatou Diome, la chanteuse Asa, la réalisatrice Amarachi Nwosu. Ingénieure, architecte et styliste viendront aussi parler de leur travail inspirant et discuter de la place des femmes créatrices africaines en Afrique et en Europe.