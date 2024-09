Rentrée littéraire 2024 : polars, thrillers, pulp, dystopies… 10 romans noirs incontournables

De Thomas Bronnec, éditions Gallimard/Série Noire, 272 pages. Parution le 12/09.

La France de 2028, telle que Thomas Bronnec la décline dans son quatrième roman à la Série Noire, pourrait donner de (mauvaises) idées à la France de 2024. Dans Coliseum, le combat féministe se radicalise à l’extrême (chaque féminicide y est vengé) et les hommes politiques en sont réduits à devenir des stars de téléréalité, à deux doigts d’imposer une nouvelle démocratie directe et audiovisuelle! Deux thèmes très forts et on ne peut plus contemporains pour un thriller trop court et peut-être pas tout à fait à la hauteur de ses promesses. – O.V.V.