L’Heure de Lire: 10 romans marquants des combats féministes

Roman de Tove Jansson (1989), éditions La Peuplade, traduit du suédois (Finlande) par Agneta Segol, 160 pages.

Il arrive qu’un livre nous soit essentiel pour la joie et la liberté qu’il diffuse, comme ces saynètes inspirées de la vie de l’autrice finlandaise et de sa compagne. Égalité, création et respect mutuel, voilà un programme qu’on est prête à adopter!