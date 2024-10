Le capitaine Yannick Corsan, membre du Service Action de la DGSE (la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, en France), se remet à peine de la disparition de sa femme lorsque ses supérieurs lui proposent de revenir sur le terrain.

L’enjeu? Exfiltrer « Canaque », leur agent clandestin qui, lui, a infiltré une organisation terroriste au Mali, laquelle s’apprête à commettre un attentat d’envergure. Et même s’il a, pour l’instant, la confiance du directeur des opérations Marcel Gaingouin, on ne peut pas en dire autant de la responsable du département, Marie-Jeanne Duthilleul. Même le geek de service, Jonas Maury, va s’avérer…

Oh, mais, wait… Gaingouin, Duthilleul, Maury? Mais oui! Nous revoilà dans Le Bureau des légendes, la série télé française d’espionnage, phénomène de la dernière décennie. Et si « Malotru » n’est plus, l’auteur Thomas Cantaloube n’a pas touché au reste -à savoir un récit étonnant de vérité et de bureaucratie dans le sein des seins de l’espionnage français: ces « mouettes »-là, sobriquet effectivement donné aux membres du Service Action dont les missions n’existent jamais officiellement, forment le corps d’un spin-off du Bureau. Un spin-off, qui va dans un premier temps s’incarner dans une série de romans (Thomas Cantaloube ne laisse planer aucun doute là-dessus, tant le final de ce premier est ouvert) avant de devenir à son tour une série télé. Un micmac très commercial, mais heureusement servi par un auteur qui sait de quoi il parle, et comment en parler. À lire donc, avant de prochainement le regarder.