Avec “Le Retour de Saturne”, Daphné Tamage rend hommage aux “inabouties”

Daphné Tamage est la seule Belge à se frayer un chemin dans la rentrée littéraire Stock. Une personnalité à découvrir.

Diagnostic: dépression amoureuse chronique. Prescription: un mois sans hommes. C’est un remède radical que le médecin donne à Apolline, jeune romancière n’arrivant pas à se remettre du relatif succès de son premier roman et enchaînant les aventures sentimentales vouées à l’échec. Il y a beaucoup en elle de Daphné Tamage. Si bien qu’il est difficile de dissocier l’autrice de son personnage du Retour de Saturne, nouveauté de cette rentrée littéraire. Si Apolline ne nomme jamais sa « ville-monstre » d’origine, la jeune autrice avoue que l’inspiration n’est autre que Louvain-la-Neuve: « J’ai fait mes maternelles, mes primaires, mes secondaires, mes études, j’ai tout fait là bas. C’est une ville piétonne, tout le monde se connaît, on est ultra préservé. À 18 ans, quand j’ai dû apprendre à traverser la rue, je n’avais pas l’habitude de regarder si des voitures arrivaient.«

Daphné Tamage – Bio Express Âge 32 ans Activité Romancière Lieu À Paris, pour le moment Actu Un roman, Le Retour de Saturne, paru le 21/08 aux éditions Stock.

Un monde clos qui donne envie de fuir. Après des études en écriture cinématographique à l’IAD, la baroudeuse s’installe successivement à Bordeaux, Rome, Lisbonne et aux États-Unis. Pendant une dizaine d’années, elle sera aussi l’ assistante de l’insatiable collectionneur et curieux Marc Danval, mémoire du music-hall bruxellois disparue en 2022. Aujourd’hui elle s’est fixée à Paris, où elle publie ce presque premier roman. Presque parce que, si À la recherche d’Alfred Hayes l’a fait connaître en 2022, ce précédent ouvrage écrit cinq ans auparavant ne correspondait déjà plus à sa sortie à l’écrivaine et à la femme qu’elle est aujourd’hui. Sans rancune, elle reprend symboliquement le personnage d’Apolline pour lui permettre de rendre hommage aux « inabouties« : « J’avais besoin d’écrire pour toutes celles qui se sentent à côté de la plaque, qui ne se démarquent pas spécialement des autres mais qui ne sont pas super nulles non plus. » Un livre pour elles mais aussi contre la masculinité insidieuse de ces ex-amants jamais très clairs dans leurs intentions. Préférant le mot « juste » au mot « beau« , son entorse (humoristique ici) au conte de fées ne prend pas de pincettes, l’oralité et le sens du dialogue rendant ce roman particulièrement attachant et assez profond sur l’époque, tout en ne voulant jamais vraiment se couler dans le moule de celle-ci. Un peu comme son autrice.