Les Ardentes 2023: retour sur les tops et les flops du festival

Les Ardentes, c’est terminé pour cette année. Voici les tops et les flops de notre journaliste, présent tout au long du festival.

Hamza au top, Damso à la cave: les tops et les flops du 1er jour des Ardentes

Outre l’ovni Kendrick Lamar, retour sur les principaux faits d’armes de la première journée des Ardentes

Démarrage en fanfare pour les Ardentes. Avec, une fois n’est pas coutume, pas mal de musiques jouées live. Et une première tendance scénographique, de Disiz à Khali en passant par Hamza : l’omniprésence de l’escalier, façon Truman Show… L’occasion d’un top à plusieurs étages.

Sur le rooftop

Hamza: le rassembleur

Qui aurait cru, il y a quelques années encore, que le rappeur bruxellois donnerait l’un des concerts les plus rassembleurs du festival ? Soyons clairs : Hamza ne sera jamais une bête de scène. Et comparé à son concert de l’an dernier, sans véritable enjeu, mais absolument jouissif, il a souvent paru paumé, seul sur la stage principale. Mais le kid de Laeken dispose aujourd’hui de tellement de tubes que, même en l’absence de tout jeu de scène, il a retourné la plaine des Ardentes, provoquant des mouvements de foule aussi effrayants qu’impressionnants.

3e étage

Aya Nakamura: en grande forme

Aya Nakamura était en grande forme jeudi soir. La chanteuse-autrice-compositrice a les hits et l’attitude qui va avec. Et comme le groupe qui l’accompagne joue particulièrement serré, elle n’a eu aucun mal à emballer son concert. En mélangeant notamment son miel zouk love avec des versions plus « vicieuses » de morceaux comme Doudou ou Pookie. La patronne.

Varnish la piscine: la niaque cool

La bonne pioche du jour, sur la plus petite scène du festival. Sous le soleil, avec sa musique aux accents soul-funk-bossa, Varnish a bien mérité son surnom. Au bord de la swimming pool, le rappeur-producteur suisse slalome entre claviers aux inflexions jazz (Cortezz) et solo de guitare élégant. Avec autant de niaque que de cool.

2e étage

Soolking: un air de revue

« Il y en aura pour tout le monde », assure Soolking. De fait, avec son groupe et ses 4 danseurs, il a balancé un set haut en couleurs, qui avait par moment des allures de vraie revue. Sous la bannière algérienne, cela brasse large, entre rap, rai et accent latino. Festif et œcuménique.

Luidji: irrésistible

Déjà présent l’an dernier, Luidji avait marqué les esprits, en rassemblant la grande foule sous le chapiteau Da Hood. Cette fois, le rappeur lover, dont le second album vient tout juste de sortir, a donc eu droit à occuper la scène principale. Pour autant, il n’a pas perdu sa singularité. Accompagné d’un batteur et d’un clavier, l’auteur de Tristesse Business a laissé à son DJ/backeur le soin d’animer la foule, tandis qu’il déroulait ses histoires d’amours déçues ( « Avec toi, je me sens si seul », sur Gisèle), enrobées d’un miel soul-gospel. Irrésistible.

1er étage

Disiz: en deux temps

En milieu d’après-midi, il a fallu un peu de temps à Disiz pour rentrer véritablement dans son set. Petit à petit, poussé par son groupe, il a heureusement fini par rendre justice à son rap multicouches. En particulier aux morceaux de L’amour, sorti l’an dernier, et qui est devenu l’un des plus gros cartons d’une carrière démarrée maintenant il y a plus de 20 ans.

Planqués à la cave

Damso: le fantôme

Même quand il n’est pas programmé cette année aux Ardentes (mais bien la semaine prochaine à Dour…), Damso est quand même là. Présent au stand merchandising (les sweats de la tournée 2022-2023), ou en featuring des tubes d’Aya Nakamura (Dégaine), Disiz (Rencontre), ou Hamza (BX Zoo, Godbless), débités tout au long de la journée. Rappeur fantôme.

Le son

La plaine des Ardentes est grande, mais les scènes sont nombreuses. Difficile du coup d’éviter à un moment que le son de la Konbini ne soit perturbée par celle de la Big Eye, elle-même coincée entre la Da Hood et la Wallifornia.

Caba et JJ aux fourneaux, Josman au karaoké : les tops (et le fail) du 2e jour des Ardentes

Les festivaliers n’ont pas attendu Travis Scott pour s’enjailler. Voici quelques bonnes pioches du vendredi.

Les tops

Caballero & JeanJass

Aux Ardentes, pour leur show étiqueté High & Fines herbes, Caba & Jiji recevaient dans leur cuisine. Avec DJ Eskondo perché au-dessus du four (dont le timer indique évidemment 4 :20). Le temps de régler la bonne température (et de gérer quelques couacs techniques), et le trio va faire ce qu’il fait de mieux : livrer un concert à la fois fun, « divertissant », plein de second (troisième) degré, mais sans oublier pour autant les fondamentaux rap. Les morceaux de leur sérié à succès occupent logiquement l’essentiel de la setlist. Pour autant, les frères pétards du rap belge n’oublient pas leurs classiques Double Hélice (Dégueulasse). Surtout, ils sont parmi les rares à réussir à inviter les collègues sur scène. Sortiront notamment du four Rim’K, Roméo Elvis, Slimka, Limsa, Sopico et même Kaaris ! L’esprit collectif

Rae Sremmurd

Au même moment, sur la Big Eye, les frangins américains ont mis un joli souk. On a pu penser à un moment que la trajectoire du duo se résumerait à celle d’un one-hit wonder – Black Beatles – , emblématique d’une époque – le basculement de 2016. Auteurs d’un récent Sremm 4 Life de très bonne facture, Rae Sremmurd tient pourtant la longueur. En particulier sur scène, où ils n’hésitent jamais à mouiller le maillot.

Josman

Que Les Ardentes soient devenues le festival référence pour la scène rap française ne fait plus vraiment de doute. A Liège, l’enjeu est particulier, l’ambiance spéciale. Et Josman fait certainement partie de ceux qui ont pu le mieux le mesurer. Vendredi, le rappeur a pu à nouveau constater à quel point ses rimes mélancolico-lascives (le récent Tulum, Mexico) résonnent chez un public, qui fait régulièrement les chœurs (J’aime bien, comme un seul homme).

Le fail du jour

Louper Kaaris, venu rejouer son classique de 2013, Or noir. Comme d’hab, Instagram et les autres ont vite fait de s’emballer. Mais de sources concordantes, il nous revient que, sur la grande scène, le concert a en effet tenu toutes ses promesses. Une vraie célébration collective d’un artiste et d’un disque qui a changé la face du rap français. Same player, shoot again…

Dinos en héros rap et Playboi Carti en démon metal : les tops et flops de la 3e journée des Ardentes

Les tops

Dinos

Cela n’était pas forcément le meilleur concert que l’on ait vu de Dinos. Et pourtant, il restera bien l’un des moments forts de cette édition des Ardentes. Grâce notamment à son talent de rappeur, d’interprète et sa hargne toujours intacte. Dinos connaît aujourd’hui le succès – chiffres et récompenses à l’appui (album rap de l’année pour Hiver à Paris, lors de la première cérémonie des flammes). Mais il n’a pas oublié pour autant ce que le rap voulait dire. Ce qu’il supposait d’inspiration et d’implication. Ce qu’il était supposé remuer, aussi bien dans les tripes que dans le cœur – « Parlez-moi, parlez-moi », hurle-t-il au public pendant XNXX. Et puis, il y a ce moment où il dédie 93 mesures à Nahel, réclamant « justice pour toutes les victimes de bavures policières ». Sauf erreur, depuis le début du festival, c’est le premier à évoquer les récents événements. On a parfois l’impression aux Ardentes, comme dans la plupart des autres festivals, d’évoluer dans une bulle, comme coupée du monde. Que Dinos se permette de la crever pendant quelques instants, était non seulement utile, mais nécessaire.

Rema

Après son annulation à la dernière minute, l’an dernier, à Couleur Café, on n’osait plus trop parier sur la nouvelle superstar nigériane. A l’heure à laquelle est censé démarrer son concert, cela patauge d’ailleurs encore. Surtout, le DJ/ambianceur du jour est particulièrement bavard, devenant vite insupportable. Une fois que Rema déboule, lunettes noires sur le nez et joailleries bling bling autour du cou, tout va pourtant rapidement se décanter. A 23 ans, Rema en paraît 17. Mais il gère déjà parfaitement le show et le flow d’une afropop qu’on n’attendait pas aussi luxuriante. Clôturant sur l’inévitable Calm Down, il repartira avec un gros ours en peluche. Remajeur.

L’énigme

Playboi Carti

On n’a jamais trop adhéré à la scène rap nu metal des années 90. Ce n’est pas pour céder aujourd’hui à sa nouvelle version défendue par Playboi Carti. En tête d’affiche, le rappeur s’agite dans la pénombre, sous les riffs de guitare apocalyptiques, perché sur l’estrade de sa structure métallique. Avec la volonté claire de déchaîner les enfers sur terre – à un moment, des feux artifices sont même brièvement allumés par des spectateurs, au milieu de la plaine. Même quand il hurle qu’il « love Belgium », Playboi Carti A côté, la prestation de Travis Scott la veille avait presque des airs de ballade r&b. Radicale, la proposition a moins le mérite d’être tranchée, fascinante même dans son jusqu’au-boutisme. Mais au bout d’une journée sous le cagnard, elle a eu un peu de mal à passer…

Le flop

Ice Spice

Vous l’entendez le bruit de la hype qui se dégonfle ? Ice Spice a beau n’avoir sorti qu’un seul EP, elle a déjà droit à un buzz, des feats fat (Taylor Swift), une tournée (et le merchandising qui va avec). Mais pas vraiment encore de concert en bonne et due forme. Au mieux un showcase. Quatorze minutes top chrono. Et puis, pshhhht….