Dennis Lehane en films et séries

Alors que sort Le Silence, son nouveau roman, Dennis Lehane est aussi un scénariste hyperactif pour le petit ou le grand écran. Retour sur quatre productions emblématiques de l’auteur.

« J’ai écrit Le Silence pendant le tournage de la série Black Bird. L’écrire a été une véritable bénédiction qui m’a permis d’échapper au stress que génère une série télévisée. Pour vous répondre simplement, je ne vois pas de connexions entre les deux, ce sont deux disciplines très différentes. Que requiert l’écriture d’un livre? Votre cerveau, votre cœur, votre âme, vos tripes aussi! Alors que pour la télé, je ne fais qu’enchaîner les réunions. » Si l’expérience d’écriture pour la télévision apparaît douloureuse pour Dennis Lehane, l’écrivain a vu pas mal de ses romans adaptés au cinéma ou en série. Quand il ne s’agit pas de scénarios originaux… Sélection de quatre exemples majeurs par notre journaliste Philippe Manche.

Mystic River (2003)

Transcendé par la mise en scène sèche et épurée de Clint Eastwood, qui adapte fidèlement cette tragédie marquant au fer rouge trois amis d’enfance, Mystic River permet à Sean Penn et à Tim Robbins de décrocher respectivement l’Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur et du meilleur second rôle. Et à Eastwood de remporter l’Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur en 2004. Chef-d’œuvre absolu.

Lire aussi | Notre dossier sur Mystic River lors de sa sortie

Gone Baby Gone (2007)

© National

Originaire de Boston, comme Dennis Lehane, Ben Affleck signe ici la première de ses deux adaptations (Live by Night en 2016) du romancier, d’après le quatrième volume de la série Kenzie/Gennaro, détectives privés récurrents chez Lehane. Polar classique et tendu, Gone Baby Gone raconte la disparition d’une gamine de 4 ans dans un quartier populaire de la ville des Red Sox et prouve que Ben Affleck est bien meilleur réalisateur que comédien.

Lire aussi | Notre critique de Gone Baby Gone à sa sortie

Shutter Island (2010)

© National

Se déroulant au milieu des années 50 sur une île qui abrite un hôpital psychiatrique, cette quatrième collaboration entre Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese est hallucinante dans sa première heure. Si le réalisateur de Casino prend de légères libertés avec le roman, il n’en livre pas moins un thriller anxiogène et paranoïaque, tout en rendant hommage aux grands cinéastes de films noirs des fifties comme Fritz Lang, Raoul Walsh et Alfred Hitchcock.

Lire aussi | Notre critique de Shutter Island lors de sa sortie en salle

Black Bird (2022)



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Cette adaptation de Avec le diable de James Keene et Hillel Levin –paru chez Sonatine en 2011– est une minisérie de six épisodes développée et écrite par Dennis Lehane pour la plateforme Apple TV+. L’histoire vraie d’un trafiquant de drogue (l’un des derniers rôles de Ray Liotta) qui collabore avec le FBI pour piéger un tueur en série. Le Belge Michaël R. Roskam, qui avait déjà adapté Lehane (The Drop, en 2013), signe la réalisation des trois premiers épisodes.