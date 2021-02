En cette période où la télévision est un refuge pour beaucoup, vers quels programmes se sont tournés les Belges ces derniers mois? Réponse avec la nouvelle vague de l'enquête Qualimat dévoilée récemment par nos confrères de Télépro.

On ne la présente plus: l'enquête Qualimat, réalisée par l'institut de sondage Dedicated pour le compte de Télépro, en est déjà à sa 13e vague. Une enquête indépendante qui mesure la qualité des émissions diffusées en Belgique francophone, et qui veut aller plus loin que les simples mesures d'audience avec de nombreux critères soumis aux personnes sondées, "pour nourrir l'esprit des téléspectateurs par rapport à la notion de qualité".

Depuis 2014, ce Qualimat a été réalisé, bon an mal an, de manière bisanuelle, se concentrant sur les émissions diffusées sur les principales chaînes francophones: RTBF, RTL-TVI, TF1, France 2, France 3 et AB3, soit celles dont l'audience moyenne dépasse les 4%.

Sept genres d'émissions ont été retenus et étudiés pour cette 13e vague: divertissements, jeux, magazines (de détente et d'info), séries (françaises et américaines) et téléréalité. Voici ci-dessous les résultats pour les programmes diffusés de septembre à novembre de l'année dernière.

Game of Thrones © Tipik

Séries anglo-américaines

Game of Thrones (Tipik) Vikings (Tipik) Good Doctor (La Une, TF1) Les Enquêtes de Vera (La Une, France 3) Les enquêtes de Murdoch (France 3)

6. Bodyguard (France 2) • 7. Grey's Anatomy (RTL-TVI, TF1) • 8. Big Little Lies (TF1) • 9. NCIS Enquêtes spéciales (RTL-TVI) • 10. Creepshow (Tipik) • 11. SWAT (RTL-TVI) • 12. New Amsterdam (Tipik, TF1) • 13. The Resident (TF1) • 14. Chicago Fire (RTL-TVI) 15. The Odd Couple (Club RTL) • 16. Blue Bloods (RTL-TVI) • 17. Bull (RTL-TVI) • 18. 9-1-1 (RTL-TVI) • 19. Instinct (RTL-TVI) • 20. Chicago Med (RTL-TVI)21 - Grey's Anatomy: Station 19 (RTL-TVI, TF1) • 22. Quantico (Club RTL) • 23. FBI (RTL-TVI) • 24. Most Wanted Criminals (RTL-TVI) • 25. For the People (RTL-TVI)

Fort Boyard © France 2

Jeux

Fort Boyard (France 2,Tipik) Septante et un (RTL-TVI) La carte aux trésors (France 3) Le grand slam (France 3) N'oubliez pas les paroles! (France 2, Tipik)

6 - Tout le monde a son mot à dire (France 2) • 7 - Questions pour un champion (France 3) • 8 - Jouons à la maison (France 3) • 9 - Joker (France 2) • 10 - L'escape show (Tipik)

Koh Lanta. Les 4 terres © TF1

Téléréalité

Koh-Lanta. Les 4 terres (TF1) Cauchemar en cuisine (RTL-TVI) L'amour est dans le pré (RTL-TVI) 112, hélico d'urgence (RTL-TVI) Expédition Pairi Daiza (RTL-TVI)

6 - Mariés au premier regard (RTL-TVI) • 7 - Objectif Top Chef (RTL-TVI) • 8 - Dr Cath: mission adoption (RTL-TVI) • 9 - Recherche appartement ou maison (RTL-TVI) • 10 - Familles nombreuses: la vie en XXL (TF1) • 11 - Vu à la télé (RTL-TVI) • 12 - The Love Experiment (Tipik) • 13 - Bienvenue chez nous (TF1) • 14 - Norbert, commis d'office (RTL-TVI) • 15 - Tattoo Cover (AB3) • 16 - Bienvenue à l'hôtel (TF1) • 17 - On a échangé nos mamans (AB3) • 18 - Incroyables transformations (RTL-TVI) • 19 - Toubibs: au coeur de l'hôpital Ambroise Paré (RTL-TVI) • 20 - Cauchemar en cuisine US (AB3) • 21 - Taste Hunters, les explorateurs du goût (Tipik) • 22 - Cleaners, les experts du ménage (AB3)

Des racines et des ailes © France 3

Magazines de détente (culture, pratique, judiciaire...)

Des racines & des ailes (France 3) Secrets d'histoire (France 3) Le Jardin extraordinaire (La Une) Faut pas rêver (France 3) Une brique dans le ventre (La Une)

6 - Tout s'explique (RTL-TVI) • 7 - Dossiers criminels (AB3) • 8 - Affaire conclue (France 2) • 9 - Jardins et loisirs (La Une) • 10 - 50 mn inside, le mag (TF1) • 11 - Les Ambassadeurs (La Une) • 12 - Un crime parfait? (RTL-TVI) • 13 - Loïc, fou de cuisine (RTL-TVI) • 14 - Non élucidé (Tipik) • 15 - C'est du belge (La Une) • 16 - I comme (RTL-TVI) • 17 - Images à l'appui (RTL-TVI) • 18 - Riding Zone (Tipik) • 19 - Animal Academy (AB3) • 20 - L'Internet Show (Tipik) • 21 - Coûte que coûte (RTL-TVI) • 22 - Planète zoo (RTL-TVI) • 23 - Mon plus beau village (La Une) • 24 - De la suite dans les idées (La Une) • 25 - Culture Club (Tipik) • 26 - C'est si bon! (La Une)

Dix pour cent © France 2

Séries françaises ou belges

Dix pour cent (France 2) Le Voyageur (France 3, La Une) Alex Hugo (France 2, La Une) Camping Paradis (RTL-TVI) Balthazar (La Une, TF1)

6 - Ici tout commence (La Une, TF1) • 7 - Demain nous appartient (La Une, TF1) • 8 - Capitaine Marleau (France 3, La Une) • 9 - Joséphine, ange gardien (TF1) • 10 - Invisible (La Une) • 11 - Plus belle la vie (France 3) • 12 - Alice Nevers, le juge est une femme (La Une, TF1) • 13 - Mongeville (France 3) • 14 - Commissaire Magellan (France 3) • 15 - Infidèle (La Une) • 16 - Grand Hôtel (La Une, TF1) • 17 - Belle, Belle, Belle (RTL-TVI) • 18 - La Garçonne (France 2) • 19 - Alexandra Ehle (France 3) • 20 - César Wagner (La Une, France 2) • 21 - Un si grand soleil (France 2)

Le meilleur pâtissier © RTL-TVI

Divertissements

Le meilleur pâtissier (RTL-TVI) Le Grand cactus (Tipik) Taratata 100 % live (France 2) The Voice Kids (TF1) Boyard Land (France 2)

6 - 300 choeurs chantent (Joe Dassin) (France 3) • 7 - Mask singer (TF1) • 8 - Vendredi tout est permis avec Arthur (TF1) • 9 - Les enfants de la télé (France 2) • 10 - Fauteuils d'orchestre (France 3) • 11 - Chef contre chef (RTL-TVI) • 12 - Surprise sur prise (France 2) • 13 - Stress en cuisine (Tipik) • 14 - Spectaculaire (France 2) • 15 - Tout le monde joue en cuisine (France 2) • 16 - La boîte à secrets (France 3) • 17 - Le Grand échiquier (France 2)

Envoyé special © France 2

Magazines d'information

Envoyé spécial (France 2) On n'est pas des pigeons! (La Une) Martin Weill (Tipik) #Investigation (La Une) Complément d'enquête (France 2)

6 - Sept à huit (TF1) • 7 - C'est pas tous les jours dimanche (Club RTL) • 8 - Questions en prime (La Une) • 9 - Enquêtes (RTL-TVI) • 10 - Les coups de coeur du bourlingueur (La Une) • 11 - 90' Enquêtes (AB3) • 12 - À votre avis (La Une) • 13 - Indices (RTL-TVI) • 14 - Jeudi en prime (La Une) • 15 - Infrarouge (France 2) • 16 - 20h30, le samedi (France 2) • 17 - Reporters (AB3) • 18 - Exclusif (RTL-TVI) • 19 - Réseau d'enquêtes (France 3) • 20 - Pièces à conviction (France 3) • 21 - Vous avez la parole (France 2)

On ne la présente plus: l'enquête Qualimat, réalisée par l'institut de sondage Dedicated pour le compte de Télépro, en est déjà à sa 13e vague. Une enquête indépendante qui mesure la qualité des émissions diffusées en Belgique francophone, et qui veut aller plus loin que les simples mesures d'audience avec de nombreux critères soumis aux personnes sondées, "pour nourrir l'esprit des téléspectateurs par rapport à la notion de qualité". Depuis 2014, ce Qualimat a été réalisé, bon an mal an, de manière bisanuelle, se concentrant sur les émissions diffusées sur les principales chaînes francophones: RTBF, RTL-TVI, TF1, France 2, France 3 et AB3, soit celles dont l'audience moyenne dépasse les 4%. Sept genres d'émissions ont été retenus et étudiés pour cette 13e vague: divertissements, jeux, magazines (de détente et d'info), séries (françaises et américaines) et téléréalité. Voici ci-dessous les résultats pour les programmes diffusés de septembre à novembre de l'année dernière. Séries anglo-américaines6. Bodyguard (France 2) • 7. Grey's Anatomy (RTL-TVI, TF1) • 8. Big Little Lies (TF1) • 9. NCIS Enquêtes spéciales (RTL-TVI) • 10. Creepshow (Tipik) • 11. SWAT (RTL-TVI) • 12. New Amsterdam (Tipik, TF1) • 13. The Resident (TF1) • 14. Chicago Fire (RTL-TVI) 15. The Odd Couple (Club RTL) • 16. Blue Bloods (RTL-TVI) • 17. Bull (RTL-TVI) • 18. 9-1-1 (RTL-TVI) • 19. Instinct (RTL-TVI) • 20. Chicago Med (RTL-TVI)21 - Grey's Anatomy: Station 19 (RTL-TVI, TF1) • 22. Quantico (Club RTL) • 23. FBI (RTL-TVI) • 24. Most Wanted Criminals (RTL-TVI) • 25. For the People (RTL-TVI) Jeux6 - Tout le monde a son mot à dire (France 2) • 7 - Questions pour un champion (France 3) • 8 - Jouons à la maison (France 3) • 9 - Joker (France 2) • 10 - L'escape show (Tipik) Téléréalité6 - Mariés au premier regard (RTL-TVI) • 7 - Objectif Top Chef (RTL-TVI) • 8 - Dr Cath: mission adoption (RTL-TVI) • 9 - Recherche appartement ou maison (RTL-TVI) • 10 - Familles nombreuses: la vie en XXL (TF1) • 11 - Vu à la télé (RTL-TVI) • 12 - The Love Experiment (Tipik) • 13 - Bienvenue chez nous (TF1) • 14 - Norbert, commis d'office (RTL-TVI) • 15 - Tattoo Cover (AB3) • 16 - Bienvenue à l'hôtel (TF1) • 17 - On a échangé nos mamans (AB3) • 18 - Incroyables transformations (RTL-TVI) • 19 - Toubibs: au coeur de l'hôpital Ambroise Paré (RTL-TVI) • 20 - Cauchemar en cuisine US (AB3) • 21 - Taste Hunters, les explorateurs du goût (Tipik) • 22 - Cleaners, les experts du ménage (AB3) Magazines de détente (culture, pratique, judiciaire...)6 - Tout s'explique (RTL-TVI) • 7 - Dossiers criminels (AB3) • 8 - Affaire conclue (France 2) • 9 - Jardins et loisirs (La Une) • 10 - 50 mn inside, le mag (TF1) • 11 - Les Ambassadeurs (La Une) • 12 - Un crime parfait? (RTL-TVI) • 13 - Loïc, fou de cuisine (RTL-TVI) • 14 - Non élucidé (Tipik) • 15 - C'est du belge (La Une) • 16 - I comme (RTL-TVI) • 17 - Images à l'appui (RTL-TVI) • 18 - Riding Zone (Tipik) • 19 - Animal Academy (AB3) • 20 - L'Internet Show (Tipik) • 21 - Coûte que coûte (RTL-TVI) • 22 - Planète zoo (RTL-TVI) • 23 - Mon plus beau village (La Une) • 24 - De la suite dans les idées (La Une) • 25 - Culture Club (Tipik) • 26 - C'est si bon! (La Une) Séries françaises ou belges6 - Ici tout commence (La Une, TF1) • 7 - Demain nous appartient (La Une, TF1) • 8 - Capitaine Marleau (France 3, La Une) • 9 - Joséphine, ange gardien (TF1) • 10 - Invisible (La Une) • 11 - Plus belle la vie (France 3) • 12 - Alice Nevers, le juge est une femme (La Une, TF1) • 13 - Mongeville (France 3) • 14 - Commissaire Magellan (France 3) • 15 - Infidèle (La Une) • 16 - Grand Hôtel (La Une, TF1) • 17 - Belle, Belle, Belle (RTL-TVI) • 18 - La Garçonne (France 2) • 19 - Alexandra Ehle (France 3) • 20 - César Wagner (La Une, France 2) • 21 - Un si grand soleil (France 2) Divertissements6 - 300 choeurs chantent (Joe Dassin) (France 3) • 7 - Mask singer (TF1) • 8 - Vendredi tout est permis avec Arthur (TF1) • 9 - Les enfants de la télé (France 2) • 10 - Fauteuils d'orchestre (France 3) • 11 - Chef contre chef (RTL-TVI) • 12 - Surprise sur prise (France 2) • 13 - Stress en cuisine (Tipik) • 14 - Spectaculaire (France 2) • 15 - Tout le monde joue en cuisine (France 2) • 16 - La boîte à secrets (France 3) • 17 - Le Grand échiquier (France 2) Magazines d'information6 - Sept à huit (TF1) • 7 - C'est pas tous les jours dimanche (Club RTL) • 8 - Questions en prime (La Une) • 9 - Enquêtes (RTL-TVI) • 10 - Les coups de coeur du bourlingueur (La Une) • 11 - 90' Enquêtes (AB3) • 12 - À votre avis (La Une) • 13 - Indices (RTL-TVI) • 14 - Jeudi en prime (La Une) • 15 - Infrarouge (France 2) • 16 - 20h30, le samedi (France 2) • 17 - Reporters (AB3) • 18 - Exclusif (RTL-TVI) • 19 - Réseau d'enquêtes (France 3) • 20 - Pièces à conviction (France 3) • 21 - Vous avez la parole (France 2)