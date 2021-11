Emportée par un cancer le 21 octobre dernier, la danseuse, ancienne membre du groupe et chorégraphe des clips de celui-ci, était aussi la soeur d'Alix Caillet, l'une des deux voix d'Odezenne.

Les Bordelais d'Odezenne s'apprêtent à sortir leur troisième album, 1200 mètres en tout, déjà teasé notamment avec le très léché Mamour ou l'optimiste Géranium. Et s'ils avaient aussi prévu de mettre en avant le morceau Vu d'ici, ce n'est certainement pas dans ces circonstances.

Un projet de tournage sur cette chanson était en effet en cours. Alix Caillet voulait filmer sa soeur, en clin d'oeil à l'époque où elle était sur scène avec eux, entre 2007 et 2014. Mais Marie-Priska a été emportée par le cancer le 21 octobre dernier.

En mars 2021, alors qu'elle est en rémission miraculeuse, elle réalise un film touchant sur le thème de la renaissance, la guérison et le devoir d'allégresse. Danseuse professionnelle, c'est ce médium qu'elle utilise naturellement pour témoigner de son parcours. Sans le savoir, elle réalise alors le clip de Vu d'ici.

"Bien au-delà de son bout de chemin avec nous, c'était déjà une artiste exceptionnelle avec une sensibilité et une humilité incroyable, témoigne Alix sur la page Facebook du groupe. Une danseuse exigeante et singulière, d'une musicalité rare, qui a joué partout dans le monde et qui a collaborée avec énormément de personnes et de compagnies. Elle affectionnait particulièrement l'improvisation pour lequel elle avait un don hors du commun. Elle prenait le temps de transmettre sa passion avec une générosité sans limite à chaque occasion, jusqu'à créer un lieu à son image à Bordeaux, carrefour de passionnés et de créatifs. Elle aimait créer des ponts entre les disciplines artistiques, les gens et les styles, elle aimait innover et inventer de nouveaux territoires. Elle n'avait de limite que son imagination."

Odezenne sera en concert le 12 février 2022 à l'Ancienne Belgique (Bruxelles) et le 5 mars 2022 au Reflektor (Liège).

