Ils avaient déjà amorcé leur retour avec un featuring remarqué chez Mansfield.TYA. Les Bordelais d'Odezenne annoncent aujourd'hui leur prochain album avec Géranium, dont le clip dévoile les coulisses du précédent.

"Ça y est! On vient de finir la compo de notre meilleur album!", teasaient les Bordelais en février dernier sur les réseaux sociaux. Bon, le cliché est éculé et ils nous avaient d'ailleurs déjà fait le coup par le passé. N'empêche qu'on a du mal à ne pas s'enthousiasmer à chaque nouvelle sortie d'Odezenne dont le parcours frise le sans-faute, et ce Géranium n'est pas du genre à faire de l'ombre au tableau.

"Y'a des gens qui ne croient pas en l'amour / J'en ai croisé à chaque carrefour / Ça fait de l'eau pour les géraniums", y scande Jaco Cormary comme un élan d'optimisme dans le marasme ambiant. Le clip d'Une danse de mauvais goût, leur featuring chez Mansfield.TYA, posait beaucoup de questions -techniques, notamment- et appelait à en voir les coulisses. Celui de Géranium en est une suite directe, livre des clés et tisse des liens, pour un résultat particulièrement réussi. L'album devrait suivre pour septembre 2021, et c'est peu dire qu'on l'attend de pied ferme.

