Serge Gainsbourg, mort il y a 30 ans: les photos de son concert belge de 1985

Novembre 1985, Serge Gainsbourg tourne avec son album Love on the Beat sous le bras et fait une halte par Bruxelles, à Forest National. Etienne Tordoir a retrouvé les photos du concert et a numérisé ses diapositives pour les 30 ans de la disparition de l'homme à la tête de chou.

