Quentin Dujardin en "vrai concert" à Clavier: les photos d'Etienne Tordoir

Après une action très remarquée en février dernier, où il avait donné un concert dans une église devant une audience de 15 personnes, Quentin Dujardin a continué le combat et a porté la cause en justice. Il y a non seulement gagné l'abandon des poursuites à son égard, mais au tribunal de première instance de Bruxelles, accompagné de la Ligue des Droits humains, il a aussi obtenu la condamnation de l'État belge, forçant celui-ci de mettre fin aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la pandémie. Le 31 mars dernier, l'ensemble des arrêtés ministériels étaient ainsi reconnus comme illégaux, l'État belge ayant 30 jours pour lever les restrictions sanitaires. "Une extraordinaire victoire pour tous les démocrates et d'une volonté certaine vers un retour à l'État de droit", écrivait son label Agua Music.

Son action n'a pas été sans écho dans le monde culturel, notamment au sein du mouvement StillStanding for Culture, qui promet l'ouverture de 90 lieux culturels du 30 avril au 8 mai dans le cadre de sa cinquième action.

Quentin Dujardin, quant à lui, continue de donner régulièrement des mini-concerts (de 45 minutes pour 15 personnes masquées distantes d'un mètre cinquante l'une de l'autre avec un gel hydroalcoolique à disposition), et les photos ci-dessous ont été prises à l'un de ceux-ci, ce samedi 24 avril à la Chapelle de St Fontaine (Clavier).







Quentin Dujardin © Etienne Tordoir Chapelle de St Fontaine, Clavier, 24 avril 2021







