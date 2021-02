Voulant profiter d'un vide juridique pour pointer l'absurde de la situation que vit le monde culturel, le guitariste Quentin Dujardin espérait donner une série de concerts ce dimanche à l'église de Crupet, devant une assemblée de quinze personnes masquées.

Le concert que devait donner le guitariste dinantais de jazz Quentin Dujardin à l'église de Crupet, dans la commune d'Assesse, a été arrêté par la police dimanche peu après 15h00. En cause, l'application stricte des mesures liées au coronavirus, qui interdisent actuellement la tenue de concerts. L'artiste savait que l'événement était interdit et s'attendait à ce que la police intervienne. Mais c'était pour lui un geste fort de revendication afin de rouvrir le débat sur les mesures gouvernementales qui paralysent le secteur de le culture.

L'intervention de la police s'est déroulée dans le calme. Les agents ont autorisé le musicien à jouer un morceau devant les quinze personnes prévues. Un contrôle des identités a ensuite été effectué. Le dossier va maintenant être transmis au parquet de Namur qui décidera des suites. L'organisateur, à savoir l'artiste, risque une amende de 4.000 euros et les participants une amende de 250 euros chacun.

Apparu très ému, Quentin Dujardin espérait initialement jouer cinq représentations de 40 minutes entre 15h00 et 20h00, avec pour chacune une assemblée de quinze personnes. Une manière aussi de dénoncer que l'on peut être autant dans une église en présence d'un prêtre, mais pas d'un musicien. "J'ai voulu pointer une absurdité et tenter d'ouvrir une brèche pour les artistes", a expliqué le musicien. "Il faut remettre la question culturelle sur la table des négociations. Elle a profondément été ignorée et oubliée. Il est nécessaire de tenter de permettre de redonner un souffle au secteur. (...) J'ose maintenant espérer que le magistrat de garde admettra qu'il y a une certaine tolérance à avoir par rapport à cette action. (...) Ce qui est certain, c'est que nous sommes profondément indignés par cet arrêté ministériel qui nous empêche d'exercer. Il faut que cela cesse, que nous retrouvions un état de droit, comme l'ont souligné plusieurs avocats."

À sa sortie de l'église, Quentin Dujardin est apparu à nouveau profondément touché devant les quelques caméras présentes: "C'est une catastrophe. C'est une honte. Ce que nous vivons ici, c'est l'indécence. C'est le sommet. On ne peut pas aller plus loin dans l'indécence. Ça doit s'arrêter."

Avec Belga

