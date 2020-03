Apparu via les réseaux sociaux du rappeur américain Kendrick Lamar, PgLang est un projet artistique qui ne souhaite pas être cloisonné à un art en particulier. Un site Internet, une vidéo, ainsi que d'autres artistes hip-hop, sont déjà assimilés à cette "entreprise créative". Voici ce qu'on en sait.

Kendrick Lamar, discret sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois, dévoile peu à peu son nouveau projet: PgLang. Cette entreprise de création se revendique comme une communauté rassemblant des artistes différents qui communiqueront sous différentes formes artistiques. Ce nouveau projet, monté par le rappeur ainsi que de Dave Free, ancien patron de Top Dawg Entertainment (le label de Lamar mais aussi de Schoolboy Q), a vu le jour le 6 mars sur les réseaux sociaux.

Une vidéo postée sur le compte Twitter du rappeur de Compton, dévoile un logo et un court texte explicatif. Après cette mise en bouche durant quelques jours, le site Web du collectif dévoile de nouveaux éléments. Dans le communiqué présenté en haut du site, on peut lire: "Ce n'est pas un label, un studio de cinéma ou une maison d'édition. C'est quelque chose de nouveau."

Une vidéo de 4 min 33, diffusée via le site de l'entreprise artistique, met en scène Jorja Smith, Baby Keem (cousin de Kendrick) et Yara Shahidi. Ce n'est pas tout, la patte de Dave Free reste présente avec des textiles en vente. Un modèle de sweat à capuche, un t-shirt, et un manches-longues: tous rapidement épuisés. Mis à part ces quelques éléments graphiques et audiovisuels, PgLang demeure très opaque. Même en analysant les nombreux crédits dans un lien sous la vidéo, la ligne de conduite est difficile à tracer.

Le projet PgLang compte déjà quelques noms connus, avant même d'aller fouiller les participants à la création de la vidéo. Baby Keem, acteur et compositeur dans cette oeuvre, est rejoint par Florence Welch (chanteuse de Florence + The Machine) et Kamasi Washington (saxophoniste jazz qui a collaboré avec de nombreux artistes hip-hop) sur un second titre.

Un projet artistique complet est une option, mais tout reste imaginable. La mode, la vidéo et la musique ont déjà été exposés, avant d'autres? Reste à savoir si Kendrick Lamar ne reprendra pas les rênes du projet en l'associant à son oeuvre personnelle. Un nouvel album, succédant à Damn, est d'ailleurs vigoureusement attendu par les fans.

Le rappeur américain sera en tête d'affiche de Rock Werchter le samedi 3 juillet à. Le mystère plane quant à ce qu'il nous réserve d'ici là, en son nom ou celui de PgLang.

Clément Larue

