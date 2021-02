C'est malheureusement tout un symbole: il s'agit là du premier festival belge majeur à être annulé pour la deuxième année consécutive.

Le festival Graspop Metal Meeting, qui se déroule normalement chaque année en juin à Dessel, dans la province d'Anvers, n'aura pas lieu en 2021 non plus, annoncent ses organisateurs. La 25e édition de l'événément avait été reportée l'année dernière à cause de la pandémie de coronavirus. Elle se tiendra donc en 2022.

"Nous n'aurions rien souhaité de mieux que d'accueillir les fans de métal du monde entier à Dessel en juin, mais cela ne sera malheureusement pas possible. La sécurité des visiteurs, de l'équipe et des artistes est toujours notre plus grande préoccupation", a communiqué l'organisation.

