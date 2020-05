Si le déconfinement est bel et bien entamé, la culture doit, elle, encore se tenir à carreau. Ce qui n'empêche pas les artistes d'être créatifs, loin de là: dans cette troisième compilation de morceaux confinés made in Belgium, on porte une attention toute particulière à des titres qui sortent du schéma désormais classique du clip en split screen.

Soror - Habiba

Pour illustrer cet enivrant morceau issu du EP sorti à la veille du confinement (...), les Bruxellois.e.s ont plongé dans leurs images d'archives. Résultat: un clip plein de nostalgie, "qui nous rappelle combien il nous manque de faire des concerts, des tournées, et des rencontres magiques." Et nous d'y assister...

Electric Château - Something Has Got to Change

Pourquoi se filmer face cam quand on peut sortir le grand jeu tout en restant dans son bain? L'omniprésent Geoffrey Hautvas (Chance, Vismets, Faon Faon, Dario Mars, Jeremy Walch...) réactive son projet solo Electric Château avec ce clip confiné au goût très... particulier.

MoHa - Pink Paradise

Comment réaliser un clip tout en restant confiné? En filmant par webcams interposées, pardi! La réalisatrice (Émilie Sornasse) donnant ses instructions de cadrage à la musicienne (Morgane Mathieu) avant de monter le tout dans une orgie de fleurs inspirée par le travail d'Azuma Makoto.

Juicy - I'm the One

Les deux "rnbitches" reviennent avec un clip animé qui signe le retour de leurs avatars de Count our Fingers Twice, pour illustrer un morceau où elles parlent de leur carrière, du monde de la musique et de la pression des réseaux.

Ego Ego - She

Nouveau projet pop des jumeaux Greg et Micka Chainis (vus chez Romano Nervoso, Alice on the Roof, Abel Caine...) Ego Ego fait dans l'hyper-efficacité avec un morceau qui n'est pas sans rappeler Martin Solveig. À surveiller.

Jérôme Mardaga - Message reçu

L'ex-Jeronimo nous offre un nouveau morceau dans l'esprit de son Raid aérien: noir, tendu, rêche, et en français dans le texte, s'il vous plait. Un titre "commandé" par Ça balance, le Service de la Culture de la Province de Liège, qui voulait soutenir quelques artistes en leur commandant une oeuvre sur le thème du confinement. "Message reçu traduit l'inquiétude pour "l'après". Car nous ne serons jamais assez surveillés...", explique Jérôme Mardaga.

Honey Poney - LSS!B-10

"Regarde dehors le trafic dort, ça craque entre nos pas". Ça fait maintenant 9 mois que Honey Poney sort chaque mois un morceau sous l'intitulé "Love stories suck! Baby". Des titres en forme de journal intime, inspirés par le quotidien du groupe. Et forcément, le confinement est passé par là... Pour l'occasion de ce 10e épisode, ils ont compilé les vues de la fenêtre de fans confinés à Montréal, Laeken, Séville, Londres, Berlin ou Séoul.

Manu Louis - Live from the Bathroom

Marre des lives facebook filmés à la webcam, avec une simple guitare sèche et un son un peu pourri? L'extraterrestre Manu Louis filme ses concerts en direct de puis sa salle de bains, peignoir compris, et ça transpire un max. Pas con: dès que c'est fini, hop, à la douche!

Ces titres (ou du moins ceux qui sont disponibles sur Spotify) font leur entrée dans notre playlist Radio Focus.

