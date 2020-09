C'est aux Riches-Claires que se déroulait ce week-end la deuxième édition du festival VKRS (pour "Video Killed the Radio Stars", t'as compris?). L'occasion de voir sur grand écran une programmation riche, et de constater que l'art du clip est loin d'avoir disparu en même temps que l'arrivée d'Internet et le déclin de MTV.

Le jury et le public ont donc récompensé les clips suivants:

1er prix ex æquo: Pierres - Un énorme tattoo x Nuage blanc, de Pierre Leroy

L'auteur de notre tube du confinement revient avec un double morceau aussi décalé que poétique.

1er prix ex æquo: Amon Tobin: Vipers Follow You, de Charles De Meyer

Impressionnant travail d'"augmentation de la réalité" dans ce clip sombre et flippant pour le capitaine de l'IDM.

2e prix: Zulllu: Archive, de Philippe Carron

Les techniques d'animation se mélangent dans ce clip "carte blanche".

3e prix: Soror: Shadow of a Doubt, d'Alice Ably

Un clip réalisé à la manière des lipdubs (vous vous souvenez de ces semblants de plan séquence qui servaient de vitrine aux entreprises aux débuts du web 2.0?), où le groupe bruxellois réussit l'exploit d'être le spectateur de son propre concert.

Prix du public: Endz: Ashamed, de Matthieu Frances

Un clip aux allures de court-métrage, assez génialement malaisant, pour un groupe qui a eu l'excellente idée de sortir son album un certain 13 mars...

En bonus: quelques clips qu'il serait bête d'avoir manqués ces derniers jours:

Les Français d'Aaron se sont payés notre Jean-Claude Van Damme national, particulièrement en forme, pour leur retour aux affaires (honnêtement, on les avait un peu perdus de vue depuis U-Turn (Lili). Pas étonnant que le clip approche doucement le million de vues!

Un autre clip qui devrait aussi tourner en masse, c'est celui du Parrot de Nicolas Michaux, qui s'apprête à sortir son deuxième album solo. Forcément, à compiler tous les maux du monde dans 3'30 d'une efficacité confondante, ça parle.

Fun, frais et funky, ça pourrait être la devise d'Elia Rose, qui prend encore un peu plus de couleurs avec ce Love is all I need plus pop que jamais, et sans une once de prise de tête.

Quelque part entre Blur et Tame Impala, mais en français dans le texte, Petit Prince vient de sortir un premier album (on avait déjà flashé sur son Chien Chinois) qu'il tease avec un superbe clip d'animation qui parle cannibalisme et muscidés (tout un programme).

Dernier-Noeud, c'est le nouveau projet d'un membre de Thyself, et ce Quand tu bats des ailes plein de poésie est son faire-part de naissance. Le clip mêle avec bonheur prises de vues réelles et animation pour un résultat aussi beau que sobre.