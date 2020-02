Chien Chinois est le premier extrait du premier album du Français à paraître en avril.

Refrains pop, guitares noyées dans les effets de modulation, nappes de synthés aériennes: Petit Prince s'inscrit parfaitement dans la continuité d'une certaine vague de pop psyché à la française qui marche dans le sillage de Pond, Unknown Mortal Orchestra ou Tame Impala (on pense notamment à Moodoïd et Forever Pavot). Et en français dans le texte, s'il vous plait.

Signé sur le label Pain Surprises (Jacques, Salut c'est cool, Miel de montagne...) Petit Prince sortira le 17 avril prochain son premier album, Les plus beaux matins, après 2 EP en 2015 et 2019. Chien Chinois, le premier single qui en est extrait, c'est sa déclaration d'amour à son chien, un shar peï nommé Joséphine. Et son clip est l'occasion de s'amuser à rejouer la fameuse scène d'ouverture des 101 Dalmatiens de Walt Disney, où les chiens ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur maître (à moins que ce ne soit l'inverse?)...