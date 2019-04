Pour annoncer les 25 ans du Fuse, un présentateur de Bruzz Radio avait réalisé un début de beat techno sur base des trois notes du jingle de la STIB. Celle-ci a adoré et l'a donc mis au défi de sortir un morceau complet: voici le résultat.

Vous vous souvenez du morceau (un peu nul) que David Gilmour avait composé sur base du jingle de la SNCF? Le guitariste de Pink Floyd n'est aujourd'hui plus le seul à pouvoir se vanter d'avoir pioché dans la bande-son du quotidien des usagers de transports en commun.

Ce qui a commencé comme une blague, un clin d'oeil autour des 25 ans du Fuse (anniversaire qui sera dûment fêté ce samedi 27 avril au Palais 12), est désormais un morceau complet. Suite à la "commande" de la STIB, Robbe, le présentateur de Bruzz, a ainsi fait appel au duo de DJ bruxellois Goldffinch, qui a transformé les trois notes (Si-Mi-Ré) qui rythment le quotidien des Bruxellois en six minutes fiévreuses dans un titre prêt pour les dancefloors. Les plus enthousiastes pourront télécharger le morceau gratuitement sur le site de Bruzz, tandis que les amnésiques et les autres pourront réentendre ici le jingle original.