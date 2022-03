Du 29 avril au 1er mai, le festival électronique Horst revient sur l'ancien site militaire Asiat à Vilvorde. L'affiche complète vient d'être dévoilée.

Après l'annonce du festival Listen qui lance officiellement la saison des festivals, les organisateurs de Horst viennent d'annoncer que le festival est de retour pour une édition printanière le dernière week-end d'avril (du 29 avril au 1er mai) suite au succès de son événement l'automne dernier. Au sein de l'ancien site militaire Asiat à Vilvorde, la musique électronique sera mise en valeur en mêlant la danse et les arts visuels. Le festival vient d'ailleurs de dévoiler sa line-up complète composé en grande partie d'artistes locaux qui se produiront sur 6 scènes différentes. La voici : Akua. Alex Sourbis. AliA. Alison Swing. Aroh. Aso Asin. Azo & Fais Le Beau. Bibi Seck. Black Cadmium. Blackhaine (live). Blawan (live). Bonaventure. Catalina. CCL. Cheb Runner. Chiara Giordano. Christian AB. Clara! (live). Cleveland. Coline Cornélis. D.Dan. DJ Athome. DJ Fett Burger. DJ Rino. Donna Leake. Dr. Rubinstein & Freddy K. Driss Bennis. DTM Funk. DVS1. Elkka. Emily Jeanne. Eris Drew & Octo Octa. Eternal Love. FAUZIA (live). FOR ALL QUEENS!. Francesco Del Garda. Gabrielle Kwarteng. GiGi FM. Gurl. Hill Men. HMT Hard Cru. Hunee. Islas. Jonny Rock. jujulove. J-Zbel. Kato De Vidts. Kim Kenis. Kléo. Kn1ps. La Dame. Lefto Early Bird. Le Motel. LSDXOXO. Lux18 & Antoine 80. M. Bootyspoon. Mad Professor (Dub Show). Mala & Coki (Digital Mystikz). McBain & Captain Starlight. Midland. Mika Oki. Mike DMA. OJOO GYAL. Otis. Palms Trax. Paula Tape. Personal Music Assistants. re:ni. Rey Colino. Roi Perez. Roméo Poirier (live). Roza Terenzi & D.Tiffany. Rrita Jashari. Sagat. Session 4000. Shackleton & Zimpel (live). Shy One. SiSi. Sixsixsixties. SKY H1 (live). Sleep D (live). Slomo Sean. Soumaya Phéline. Space Afrika (live). Sugar Free. Sundae Sue. Sunju Hargun.Tama Sumo & Lakuti. Teki Latex. Timmerman. Torus. Ugne & Maria. UNIIQU3 (dj set). upsammy. Walrus. WaqWaq Kingdom (live). Yung Singh. Ziúr & Kiani Del Valle (live). Zouzibabe.