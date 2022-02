Le 30 mars prochain, le Listen Festival lance officiellement la saison des festivals en Belgique. Voici à quoi s'attendre pour cette 5e édition.

Du 30 mars au 3 avril prochain, le Listen Festival revient sur la scène bruxelloise et inaugure ainsi la saison des festivals en Belgique. Durant 4 jours, les adeptes de la nightlife pourront danser au rythme d'une programmation musicale jonglant du hip-hop à la house en passant par les musiques du monde. Plus d'une centaine d'artistes belges et internationaux donneront des concerts dans des lieux emblématiques situés aux quatre coins de Bruxelles.

Après deux ans sans concert, les organisateurs reviennent avec 33 nouveaux artistes et 7 nouveaux lieux à découvrir. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment le hall d'entrée Horta de la Gare du Nord où se produiront notamment Jobse, Lola Haro et Kapen, la gare du Congrès choisie pour les concerts du collectif Slagwerk + Heartbroken et des artistes Marco Shuttle et John T. Gast ou encore le célèbre club bruxellois Fuse pour les prestations d'Hector Oaks, de Stef Mendisidis et de Konduku.

Night Signals © Listen Festival - DR

Pour sa 5e édition, Listen présente un tout nouveau programme "Night Signals", dans lequel les festivaliers auront l'occasion de participer à des conférences, des tables rondes et des open-mics autour de la question centrale "À quoi ressemble l'avenir de la vie nocturne?". Des sujets comme le harcèlement des femmes, les agressions sexuelles dénoncées par des initiatives comme #balancetonbar, la violence contre les minorités et les problèmes liés aux substances illicites y seront abordés.

Avec pour devise "Listen Festival, United in Music and Diversity", la programmation du festival accorde une attention particulière à l'équilibre des genres et promet une solide représentation de la culture LGBTQIA+.

Line Up du Listen Festival 2022 © Listen Festival - DR

Guillaume Picalausa

