"Fund the future of music": le Belgian Music Fund, annoncé en juin dernier, change de nom à l'heure d'ouvrir les candidatures. Les musiciens qui ont dû annuler des activités à cause du Covid pourront obtenir un soutien financier pour relancer leurs projets.

"Financez la musique belge" et non plus "Fonds de la musique belge": la nuance derrière le relooking de Fund Belgian Music est certes subtile, mais elle est porteuse de sens à l'heure où cette initiative de Facir, Galm, Sabam for Culture et Playright+ lance son appel à projets, toujours avec le soutien de la Fondation roi Baudouin.

Imaginé par des artistes pour des artistes, l'appel à projets se veut ouvert à tous les genres musicaux, à la fois pour celles et ceux qui ont dû reporter un enregistrement, une sortie ou une promotion initialement prévue, mais aussi pour celles et ceux qui ont dû annuler des événements liés au lancement de leur projet musical (concerts, etc.).

"Vu le cynisme affiché envers la culture, il fallait qu'on montre qu'on peut avancer sans le politique", nous confiait Pierre Dumoulin, administrateur à la Sabam et chanteur de Roscoe, à l'heure où on annonçait la naissance du Fonds en juin. Si on n'en est plus là, les initiatives privées tant que publiques s'étant multipliées depuis, la situation reste particulièrement compliquée pour une grande majorité du secteur culturel et on ne peut que se réjouir de cette nouvelle soupape de décompression qui devrait permettre à une poignée de musiciens d'envisager plus sereinement l'avenir.

Comment ça se passe?

La date limite d'introduction d'un dossier pour ce premier appel à projets est le 12 novembre 2020. Un jury de professionnels passera en revue chaque dossier et l'annonce des projets sélectionnés aura lieu en décembre de cette année. Ce jury est composé de Marie Paule Wouters, Eric Russon, John Terra, Pauline Leblanc, Cloé Defossez, Patrick Printz, Rrita Jashari et Aya Braem. Pour soumettre un dossier, c'est par ici que ça se passe.

Fund Belgian Music soutiendra plusieurs projets dont la demande d'aide financière peut aller jusqu'à 10.000 euros par projet. Le financement de ses soutiens sera réalisé par les différentes organisations derrière l'initiative, mais le Fund Belgian Music ouvre également la possibilité à toute personne et/ou organisation favorable à celle-ci d'apporter également leur soutien en effectuant une donation sur son site (à partir de 40 euros, une déductibilité fiscale de 60% est possible au lieu des 45% habituels). Les personnes qui souhaitent participer au Fonds et effectuer un don via La Fondation Roi Baudouin trouveront toutes les informations par ici.

"Financez la musique belge" et non plus "Fonds de la musique belge": la nuance derrière le relooking de Fund Belgian Music est certes subtile, mais elle est porteuse de sens à l'heure où cette initiative de Facir, Galm, Sabam for Culture et Playright+ lance son appel à projets, toujours avec le soutien de la Fondation roi Baudouin.Imaginé par des artistes pour des artistes, l'appel à projets se veut ouvert à tous les genres musicaux, à la fois pour celles et ceux qui ont dû reporter un enregistrement, une sortie ou une promotion initialement prévue, mais aussi pour celles et ceux qui ont dû annuler des événements liés au lancement de leur projet musical (concerts, etc.). "Vu le cynisme affiché envers la culture, il fallait qu'on montre qu'on peut avancer sans le politique", nous confiait Pierre Dumoulin, administrateur à la Sabam et chanteur de Roscoe, à l'heure où on annonçait la naissance du Fonds en juin. Si on n'en est plus là, les initiatives privées tant que publiques s'étant multipliées depuis, la situation reste particulièrement compliquée pour une grande majorité du secteur culturel et on ne peut que se réjouir de cette nouvelle soupape de décompression qui devrait permettre à une poignée de musiciens d'envisager plus sereinement l'avenir.La date limite d'introduction d'un dossier pour ce premier appel à projets est le 12 novembre 2020. Un jury de professionnels passera en revue chaque dossier et l'annonce des projets sélectionnés aura lieu en décembre de cette année. Ce jury est composé de Marie Paule Wouters, Eric Russon, John Terra, Pauline Leblanc, Cloé Defossez, Patrick Printz, Rrita Jashari et Aya Braem. Pour soumettre un dossier, c'est par ici que ça se passe.Fund Belgian Music soutiendra plusieurs projets dont la demande d'aide financière peut aller jusqu'à 10.000 euros par projet. Le financement de ses soutiens sera réalisé par les différentes organisations derrière l'initiative, mais le Fund Belgian Music ouvre également la possibilité à toute personne et/ou organisation favorable à celle-ci d'apporter également leur soutien en effectuant une donation sur son site (à partir de 40 euros, une déductibilité fiscale de 60% est possible au lieu des 45% habituels). Les personnes qui souhaitent participer au Fonds et effectuer un don via La Fondation Roi Baudouin trouveront toutes les informations par ici.