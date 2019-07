Sur la Last Arena, Vald a fait tanguer le public. Mauvais esprit et maxi-bamboule au programme.

Tout est dans le sourire. Il est à la fois sincère et un peu tordu, authentique et vicieux: c'est le sourire du Malin. Il n'a jamais quitté le visage de Vald. Le rappeur peut être fier de son coup. Sur la Last Arena, entre chien et loup, il a tout retourné.

...