Vain espoir ou promesse d'un retour à la normale? Dour, comme d'autres festivals belges ces dernières semaines, est bel et bien en train de concocter son affiche pour l'été. Voici les 30 noms qui rejoignent A$AP Rocky, Angèle, Excision et Niska.

"L'équipe du festival fait tout son possible pour préparer une édition à la hauteur de la dourstalgie que nous sommes en train de traverser, témoigne l'organisation dans un communiqué. Il nous faut retrouver cette énergie qui nous permet de rêver, d'aimer, et de se libérer. Alors Dour Festival 2021, oui, on y croit!"

Au menu des nouvelles confirmations du festival, on a donc: Stormzy - Ben Klock - Bosh - Channel Tres - Chase & Status RTRN II Jungle DJ set - Earthgang - Freddie Gibbs - I Hate Models - Inner City - Laylow - Loyle Carner - Nubya Garcia - Reinier Zonneveld live - Rezz - Rone - Sevdaliza - Tom Misch & Yussef Dayes - Vladimir Cauchemar - Zwangere Guy - BIA - Bonnie Banane - Boy Harsher - Dyen - Los Bitchos - Moesha 13 - Molchat Doma - Octo Octa - Sherelle - Slift - The Beths - The Neorave Alliance: Jacidorex b2b X&Trick - Von Bikräv b2b Krampf

Le festival a encore 150 noms à dévoiler d'ici à l'été. L'édition 2021 sera également l'occasion d'inaugurer deux nouvelles scènes: Le Garage, nouveau temple dédié aux guitares et La Chaufferie, la petite soeur de la Red Bull Elektropedia Balzaal, nouvelle scène 100% électronique.

Les billets sont à réserver d'ores et déjà via www.dourfestival.eu, mais le prix de ceux-ci augmentera à partir du 1er janvier.

"L'équipe du festival fait tout son possible pour préparer une édition à la hauteur de la dourstalgie que nous sommes en train de traverser, témoigne l'organisation dans un communiqué. Il nous faut retrouver cette énergie qui nous permet de rêver, d'aimer, et de se libérer. Alors Dour Festival 2021, oui, on y croit!"Au menu des nouvelles confirmations du festival, on a donc: Stormzy - Ben Klock - Bosh - Channel Tres - Chase & Status RTRN II Jungle DJ set - Earthgang - Freddie Gibbs - I Hate Models - Inner City - Laylow - Loyle Carner - Nubya Garcia - Reinier Zonneveld live - Rezz - Rone - Sevdaliza - Tom Misch & Yussef Dayes - Vladimir Cauchemar - Zwangere Guy - BIA - Bonnie Banane - Boy Harsher - Dyen - Los Bitchos - Moesha 13 - Molchat Doma - Octo Octa - Sherelle - Slift - The Beths - The Neorave Alliance: Jacidorex b2b X&Trick - Von Bikräv b2b KrampfLe festival a encore 150 noms à dévoiler d'ici à l'été. L'édition 2021 sera également l'occasion d'inaugurer deux nouvelles scènes: Le Garage, nouveau temple dédié aux guitares et La Chaufferie, la petite soeur de la Red Bull Elektropedia Balzaal, nouvelle scène 100% électronique.Les billets sont à réserver d'ores et déjà via www.dourfestival.eu, mais le prix de ceux-ci augmentera à partir du 1er janvier.