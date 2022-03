Les éditions Dupuis ont prévu de l'annoncer en fanfare au festival d'Angoulême: Gaston Lagaffe va renaître de ses cendres. Un nouvel album de gaffes sortira en octobre sous la plume de Delaf, le dessinateur des Nombrils. Une reprise, avant un procès?

L'auteur et les équipes de Dupuis y travaillent depuis cinq ans, mais la fille de Franquin n'a été prévenue qu'il y a quatre mois: les gags de Gaston Lagaffe reviennent, vingt-cinq ans après la mort d'André Franquin, sous la plume de Marc Delafontaine, alias Delaf, le dessinateur québécois de la série (à l'arrêt) Les Nombrils. Les premières planches paraîtront dans le journal Spirou dès ce mois d'avril, un nouvel album est programmé en octobre. Un événement éditorial qui risque de faire les gros chiffres des librairies, mais aussi les gorges chaudes des adorateurs des créations de Franquin et de donner du boulot aux observateurs de la planète BD puisque cette reprise se fera sans l'accord d'Isabelle Franquin (lire notre interview en bas de l'article), l'ayant droit du dessinateur et détentrice de son droit moral, comme elle nous l'a confirmé dans un entretien exclusif. Stéphane Beaujean, le directeur éditorial de Dupuis (lire son interview complète en fin d'article), dans le giron du groupe français Média Participations depuis quinze ans, nous a confirmé l'information par écrit, tout en en précisant la genèse: "En 2016, la rédaction de Spirou a demandé à plusieurs auteurs de la maison de réaliser une planche en hommage à Gaston pour un album intitulé La Galerie des gaffes. Marc Delaf a proposé une planche étonnante, réalisée avec une esthétique épousant tous les codes de Franquin. Lors de sa publication dans Spirou, cette planche-hommage lui a valu une pluie de louanges tant des professionnels que des fans, tous impressionnés par cette capacité inattendue à se glisser dans les chaussons de Franquin. C'est alors que les Editions Dupuis, qui détiennent les droits d'édition, ont commencé à réfléchir à la possibilité de réaliser un nouvel album complet de Gaston." Et de préciser: "Il est de notre devoir moral d'éditeur de tout mettre en oeuvre pour empêcher la tombée en désuétude d'une oeuvre qui nous a été confiée, alors qu'elle reste éminemment moderne. C'est exclusivement de la vitalité de Gaston, de sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui dont il est question pour nous." Mais qu'en est-il alors du souhait de l'auteur? Si Stéphane Beaujean admet qu' Isabelle Franquin n'accepte pas l'idée d'une reprise", il réfute l'idée qu'André Franquin était contre: "Franquin, dans ses interviews, a montré qu'il n'était pas dogmatique. Bien au contraire, ses avis évoluaient en fonction du contexte et il changeait de position sur de nombreux sujets ayant trait à son oeuvre. Par exemple, il a considéré le Marsupilami comme son bébé et interdit à d'autres auteurs de le reprendre, pour mieux le confier à Batem des années plus tard. Le discours sur la reprise de Gaston n'y échappe pas et varie au cours du temps, à chaque fois pour de bonnes raisons. C'est finalement au début des années 1990 que Franquin a arrêté sa position sur la question. Il a décidé de vendre son personnage et ses droits sur Gaston en autorisant lui-même, dans les accords qu'il signe, que son personnage soit repris moyennant le respect du droit moral." Le droit moral, contrairement aux droits d'auteur et droits patrimoniaux que Franquin a cédés peu à peu vers la fin de sa vie sur tous ses personnages, et dans des circonstances qu'il reste à éclairer, est, lui, effectivement incessible, et permet à l'ayant droit, pendant une période de septante ans, d'avoir son mot à dire sur l'exploitation de l'oeuvre, et de s'assurer que les volontés de l'auteur soient respectées. Isabelle Franquin n'a, elle, aucun doute sur l'opinion de son père. Les quelques interviews données par André Franquin sur le sujet nous semblent effectivement toutes aller dans le même sens. On se contentera de citer un passage (p. 165) du livre de Hugues Dayez, Le Duel Tintin/Spirou, paru en 1997, année de la mort d'André Franquin: "S'il fallait, en vieillissant, préparer ses dernières volontés, je dirais vraiment "ne faites jamais dessiner Gaston par quelqu'un d'autre!"" Seule certitude aujourd'hui: la "saga des gaffes" est repartie pour un tour.