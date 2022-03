Les éditions Dupuis ont prévu de l'annoncer en fanfare au festival d'Angoulême, ce jeudi: Gaston Lagaffe va renaître de ses cendres, 25 ans après la disparition de son auteur André Franquin. Un nouvel album de gaffes sortira en octobre sous la plume de Delaf, le dessinateur des Nombrils. Une reprise, avant un procès?

L'information doit être officialisée ce jeudi en ouverture du festival d'Angoulême, l'auteur et les équipes Dupuis y travaillent depuis cinq ans, mais la fille de l'auteur n'a été prévenue qu'il y a quatre mois: les gags de Gaston Lagaffe vont se poursuivre, 25 ans après la mort de l'immense André Franquin, cette fois sous la plume de Marc Delafontaine, alias Delaf, le dessinateur québécois de la série (à l'arrêt) Les Nombrils. Les premières nouvelles planches paraîtront dans le journal Spirou dès ce mois d'avril, un nouvel album est programmé en octobre. Cette renaissance est un événement éditorial qui risque de faire les gros chiffres des librairies, les gorges chaudes des amateurs qui pour la plupart vénèrent Franquin et ses créations, et du travail pour les observateurs de la planète BD, puisque cette reprise va se faire sans l'accord de l'ayant-droit de Franquin et détentrice de son droit moral, Isabelle Franquin, comme elle nous l'a confirmée dans un entretien exclusif et sans appel. Stéphane Beaujean, nouveau directeur éditorial des éditions Dupuis, a également accepté de répondre à nos questions (à lire en exclusivité pour les abonnés ici).

Gaston Lagaffe est né dans les pages du journal Spirou en 1957, d'abord en duo avec Jidéhem. André Franquin (auteur de nombreux albums de Spirou & Fantasio, des Idées Noires ou de Modeste & Pompon) en a rapidement fait sa série fétiche, la plus personnelle et de loin la plus populaire. Franquin a créé près de 1000 gags et planches de Gaston, presque jusqu'à sa mort en 1997, à l'âge de 73 ans. Dans sa dernière mouture, la série Gaston Lagaffe compte 18 albums.

