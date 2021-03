À l'invitation de Focus, autrices et auteurs, dessinatrices et dessinateurs ont accepté de publier nouvelles et récits graphiques inspirés de cette année bouleversée et bouleversante. Présentations.

Nicolas Ancion

Romancier, poète et dramaturge. Très actif en littérature jeunesse, il a publié l'année dernière J'arrête quand je veux! aux éditions Mijade.

>> Lire la nouvelle de Nicolas Ancion, Chez la voisine

Lucas Varela

Dessinateur, illustrateur, scénariste et plasticien. Né à Buenos Aires en 1971, l'Argentin habite désormais en France. Il vient de publier Le Labo avec Hervé Bourhis (Dargaud).

>> Lire la BD de Lucas Varela, Choses à faire si vous êtes coincé dans une boîte

Caroline De Mulder

Elle s'inspire du personnage de son dernier roman, Manger Bambi, qui lui a permis d'intégrer la prestigieuse collection La Noire de Gallimard.

>> Lire la nouvelle de Caroline De Mulder, Bambi a bobo

Hugo Piette

Auteur namurois basé à Liège, il a démarré dans Spirou et Capsule Cosmique et a publié depuis plusieurs albums, dont Seuls sont les indomptés, avec Max de Radiguès (Sarbacane). Il collabore ici avec Julien Dulibic, très actif dans l'animation.

>> Lire la BD d'Hugo Piette et Julien Dulibic

Mathilde Alet

Autrice franco-belge, elle a signé avec Sexy Summer, paru en septembre dernier chez Flammarion, un roman d'apprentissage sensible.

>> Lire la nouvelle de Mathilde Alet, Je n'aime plus que mes nuits

Maurane Mazars

La française, âgée de 29 ans, a remporté le prix Révélation au dernier festival d'Angoulême pour son premir roman graphique Tanz! (Le Lombard), déjà lauréat du prix Raymond Leblanc.

>> Lire la BD de Maurane Mazars

Charly Delwart

Après le singulier Databiographie, récit d'une vie en données et chiffres, il s'interroge sur la crise de la quarantaine dans le tout récent Le Grand Lézard.

>> Lire la nouvelle de Charly Delwart, Comment j'ai raté mon confinement

Chanic

Il a illustré les quatre nouvelles du magazine. Figure de la scène alternative bruxelloise, il est entre autres le créateur du fanzine Comix Street Journal et de la page Instagram Meanwhile Comix.

