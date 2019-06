Ignorés pendant longtemps, les fanzines et autres BD auto-éditées vivent aujourd'hui un nouvel âge d'or -par choix ou par obligation. La preuve par le festival international du fanzine de Bruxelles, qui fête ses dix ans ce week-end.

"En l'an 2010, il n'existait pas de festival du fanzine ou de la micro-édition en Belgique... Un genre de publication qui était cantonné près des toilettes dans les festivals de BD ou qui circulait nonchalamment au gré des rencontres bistrotières. Suite à une discussion intellectuelle et alcoolisée de haut niveau avec l'ami Phil (dessinateur et gourou du fanzine liégeois), un constat fut établi: pas de lieux où se rencontrer, où partager nos conneries, où diffuser mondialement nos chefs-d'oeuvre... Et hop, nous lancions un festival de fanzines, à Bruxelles, au Bunker. Et, comme pour un fanzine collectif, en deux mois, tout s'est mis en place sans attendre de subventions. L'investissement ultime fut la modique somme de 125 euros pour payer les rames de papier qui ont servi à l'impression des affiches et flyers faite par la commune de Saint-Josse. Sans oublier l'investissement des bénévoles et des participants, qui a été sans limite. C'est grâce à cette richesse humaine saupoudrée d'un brin de dinguerie que le festival dure encore aujourd'hui." Ainsi s'exprime Patrice Bauduinet, aka "L'emp...