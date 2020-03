De très nombreux salons, concerts, festivals sont obligés de chercher une nouvelle date ou même d'annuler, suite à l'interdiction visant les évènements qui rassemblent plus de 1000 personnes à la fois dans un milieu fermé. Le point sur cette liste à rallonge.

Le coronavirus, et les mesures de sécurité sanitaire qu'il entraine, fait des ravages dans le monde culturel. Depuis l'interdiction de rassemblement annoncée lundi par le gouvernement, et mise en vigueur par les communes et les régions, les reports sont nombreux. C'est déjà le cas du Millenium Festival qui devait se tenir du 27 mars au 4 avril à Bruxelles et se déroulera finalement en septembre. Ou encore du Listen Festival qui sera reporté en novembre.

Update due to #covid_19: #MuseumNightFever this Saturday 14 March will not take place. Please accept our sincerest apologies, as described in the following statement (click image for full) and our website https://t.co/cbjPRjuCrk (ook in NL/aussi en FR). Thank you. pic.twitter.com/vjK38Hj51U — Brussels Museums (@BrusselsMuseums) March 12, 2020

Malheureusement, d'autres évènements ne parviennent pas à déplacer leurs dates, c'est le cas de la Museum Night Fever. Elle devait se tenir ce samedi 14 mars à Bruxelles. Dans un communiqué, l'organisation affirme sa déception: "Nous sommes nous-mêmes plus qu'affectés par cette situation dont les conséquences sont, surtout financièrement, dramatiques pour Brussels Museums".

Ces décisions, limitées pour les salles de concerts, sont revues à la hausse par les organisateurs de la quasi totalité des salles de concerts du pays. L'Ancienne Belgique, le Botanique, le Vooruit (Gand), Het Depot (Louvain), le Trix (Anvers), le Beursschouwburg ou encore Flagey ont décidé de fermer totalement leurs portes jusqu'au 31 mars. La majorité des spectacles sont reportés, mais certaines dates ne trouvent pas encore ou pas du tout de date bis. De nombreux carnavals ou salons sont tout bonnement annulés partout dans le pays. La situation est suivie et adaptée jour par jour, même si les annulations semblent se confirmer directement jusqu'à la fin du mois en Belgique. D'autres évènements, se déroulant en avril, ont décidé de suspendre la vente de leurs tickets en prévision d'une potentielle prolongation.

À l'échelle internationale, les annulations et les reports sont conséquents, notamment celui de Coachella. Le festival américain a décidé de décaler ses dates à l'automne. Le calendrier de la seconde partie de 2020 se densifie déjà et risque d'accentuer la concurrence et donc la division du public. Les affiches programmées seront certainement modifiées. Pour les fans aillant des billets, des remboursements sont prévus en cas d'annulation ou de report. La liste est longue et risque de s'allonger encore. Des artistes annulent leurs tournées européennes plutôt que de ne maintenir qu'une partie des dates programmées.

Clément Larue

Le coronavirus, et les mesures de sécurité sanitaire qu'il entraine, fait des ravages dans le monde culturel. Depuis l'interdiction de rassemblement annoncée lundi par le gouvernement, et mise en vigueur par les communes et les régions, les reports sont nombreux. C'est déjà le cas du Millenium Festival qui devait se tenir du 27 mars au 4 avril à Bruxelles et se déroulera finalement en septembre. Ou encore du Listen Festival qui sera reporté en novembre. Malheureusement, d'autres évènements ne parviennent pas à déplacer leurs dates, c'est le cas de la Museum Night Fever. Elle devait se tenir ce samedi 14 mars à Bruxelles. Dans un communiqué, l'organisation affirme sa déception: "Nous sommes nous-mêmes plus qu'affectés par cette situation dont les conséquences sont, surtout financièrement, dramatiques pour Brussels Museums". Ces décisions, limitées pour les salles de concerts, sont revues à la hausse par les organisateurs de la quasi totalité des salles de concerts du pays. L'Ancienne Belgique, le Botanique, le Vooruit (Gand), Het Depot (Louvain), le Trix (Anvers), le Beursschouwburg ou encore Flagey ont décidé de fermer totalement leurs portes jusqu'au 31 mars. La majorité des spectacles sont reportés, mais certaines dates ne trouvent pas encore ou pas du tout de date bis. De nombreux carnavals ou salons sont tout bonnement annulés partout dans le pays. La situation est suivie et adaptée jour par jour, même si les annulations semblent se confirmer directement jusqu'à la fin du mois en Belgique. D'autres évènements, se déroulant en avril, ont décidé de suspendre la vente de leurs tickets en prévision d'une potentielle prolongation.À l'échelle internationale, les annulations et les reports sont conséquents, notamment celui de Coachella. Le festival américain a décidé de décaler ses dates à l'automne. Le calendrier de la seconde partie de 2020 se densifie déjà et risque d'accentuer la concurrence et donc la division du public. Les affiches programmées seront certainement modifiées. Pour les fans aillant des billets, des remboursements sont prévus en cas d'annulation ou de report. La liste est longue et risque de s'allonger encore. Des artistes annulent leurs tournées européennes plutôt que de ne maintenir qu'une partie des dates programmées. Clément Larue