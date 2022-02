Trente-trois ans après Monsieur Hire, Patrice Leconte revient avec une nouvelle adaptation cinématographique d'une oeuvre de Georges Simenon. Rencontre.

"Je suis revenu à Simenon, mais Simenon ne m'a jamais quitté." Un jeudi soir de février, Patrice Leconte répond à nos questions dans le foyer de l'UGC Toison d'Or, à Bruxelles, où il est venu présenter en avant-première son nouveau long métrage. Plus de 30 ans après Monsieur Hire, le réalisateur des Bronzés, du Mari de la coiffeuse et autre Ridicule s'y attaque donc une nouvelle fois à l'univers de Georges Simenon, et plus particulièrement cette fois au monument Maigret, en adaptant Maigret et la Jeune Morte, roman de 1954 où le célèbre commissaire enquête à Paris sur le meurtre d'une jeune provinciale introvertie. "Des Simenon, j'en lis régulièrement, reprend Leconte. Suite à Monsieur Hire, un éditeur m'a un jour offert l'intégrale de son oeuvre. Donc, de temps en temps, j'en prends un au hasard et je me plonge dans son univers. Mais c'est le co-scénariste avec lequel j'ai fait plusieurs films, Jérôme Tonnerre, qui m'a suggéré d'aller y chercher la matière d'un nouveau long métrage. Il m'a rappelé que le dernier Maigret au cinéma datait de plusieurs décennies, avec Jean Gabin dans le rôle-titre. Et voilà, c'est parti comme ça."

Or je pense au contraire qu'il faut pouvoir s'approprier l'oeuvre, y apposer sa patte, sa vision." Dans le Maigret de Leconte (lire notre critique), on découvre un Maigret fatigué, mélancolique, brisé par une fêlure intime, qui n'a plus beaucoup d'appétit ni d'envie. "J'aimais l'idée d'un héros fatigué, confirme Patrice Leconte. Quand il apparaît à l'écran, on comprend immédiatement qu'il est revenu de beaucoup de choses. Il y a chez lui une grande lassitude, proche de la dépression. Ça me plaisait de partir de cette désillusion, puis d'observer chez lui un soudain regain d'intérêt, pour une jeune femme poignardée dont personne ne sait rien, mais qui fait d'évidence écho au souvenir de sa propre fille disparue. Il y a d'un seul coup un éclair sentimental dans son oeil qui contraste radicalement avec son profond désenchantement. Je trouvais ça très intéressant. Ça rend cette enquête assez unique en son genre." Se fendant comme à son habitude d'un film court, à l'os, sans fioritures, le réalisateur français prend également un malin plaisir à jouer avec certains codes propres à l'univers de Simenon. Dans Maigret, le célèbre commissaire est ainsi par exemple contraint dès le début de l'intrigue d'arrêter de fumer la pipe. "Je vais vous dire pourquoi: la pipe, ça m'a fait peur. Parce qu'elle complète la parfaite petite panoplie, archi-éculée, de Maigret: le manteau, le chapeau et la pipe. J'ai tellement vu Bruno Cremer et Jean Richard tirer sur leur pipe à la télévision en interrogeant des suspects que ce n'était simplement plus possible pour moi de faire ça. Quand on a eu, avec Jérôme Tonnerre, cette idée du docteur Paul qui, d'emblée, dit à Maigret qu'il faudrait arrêter le tabac, j'étais collé au plafond de bonheur. Ça nous permettait de nous éloigner des représentations habituelles tout en jouant avec les codes. On voit ainsi encore Maigret tripoter sa pipe avec regret, mais il ne la fume pas." Dans le rôle de Maigret, Gérard Depardieu, avec qui Patrice Leconte n'avait jamais tourné, s'est imposé comme une évidence. "Sincèrement, je ne voyais pas qui d'autre pour le rôle. Maigret c'est un personnage qui est aussi lourd qu'un bulldozer et qui avance aussi lentement qu'un bulldozer. Mais rien ne l'empêchera jamais d'avancer. Et je trouve que Depardieu exprime ça assez merveilleusement. Il a le volume et le poids d'un bulldozer, et en même temps il a une légèreté de libellule dans la voix. Il y a une douceur incroyable chez lui. Si ce grand corps volumineux devait être tonitruant, ce serait insupportable. Mais quand ce même corps exprime les faiblesses, les fêlures et l'attention aux autres, alors ça me touche au-delà de tout. Et Depardieu, qui est vraiment un homme intelligent et sensible, a très bien compris que c'était ça qu'on avait écrit et que c'était ça que je voulais. Avec Gérard, on se connaissait à peine, mais ce qu'il m'a donné est inouï. J'ai vraiment le sentiment qu'on ne l'a pas vu comme ça depuis au moins quinze ans. Maigret, c'est un personnage qui est poreux, qui est à l'écoute. C'est une force tranquille. Il ne sait parfois pas très bien où il va, mais il y va."