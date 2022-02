Cette année verra l'apparition d'un nouveau prix pour les Oscars, celui du public. Le vote des internautes, sur Twitter, déterminera le meilleur film de la saison. Possible retour en lice pour Spider-Man: No Way Home ou pour le dernier James Bond?

Après l'annonce des nominations il y a un peu plus d'une semaine, l'Académie des Oscars a annoncé la création d'un prix du public pour la cérémonie 2022 qui se tiendra le 27 mars prochain. Le vote se fera en ligne, via Twitter ou sur oscarsfanfavorite.com, et déterminera le meilleur film de la saison.

Les fans pourront voter jusqu'à 20 fois par jour pour leur film préféré de 2021 grâce au hashtag #OscarsFanFavorite. Le scrutin sera clôturé le 3 mars prochain. Trois chanceux parmi tous les votants seront invités à remettre un Oscar pour l'édition 2023. Voilà un joli coup de pub pour la cérémonie, de plus en plus boudée par les téléspectateurs ces dernières années. Cet Oscar pourrait aussi permettre aux blockbusters comme Spider-Man: No Way Home et James Bond: Mourir peut attendre de revenir en lice alors qu'ils n'ont été sélectionnés pour aucune catégorie cette année.

Vote for your to favorite movie of 2021 for a chance to win a trip to the 95th #Oscars in 2023.



Vote up to 20 times per day until 3/3 by tweeting your movie pick with #OscarsFanFavorite & #Sweepstakes or by visiting https://t.co/HjaTjZfexf. pic.twitter.com/rsu45WkxXh — The Academy (@TheAcademy) February 14, 2022

Meryl Johnson, vice-présidente de l'Académie des Oscars indique que la création de ce prix va permettre aux cinéphiles de "participer au spectacle en temps réel, de créer une communauté et de faire partie de l'expérience comme jamais auparavant". Mais l'apparition de cette récompense est surtout destinée à attirer un nouveau public. En effet, les audiences de la cérémonie à la télévision sont en chute libre depuis quelques années. Les chiffres pour l'année 2020 étaient déjà les plus bas jamais enregistrés, mais l'édition 2021 a fait encore pire enregistrant une baisse de 56% d'audimat. L'année dernière, il n'y a que 10 millions de personnes qui ont regardé les Oscars.

Guillaume Picalausa

