Le photographe Steve Schapiro est décédé: hommage en 7 clichés iconiques

Les éditions Taschen, qui ont publié quatre monographies et dont une cinquième est en cours de réalisation, se disent bouleversées par la disparition de Steve Schapiro. "Steve était un merveilleux photographe à l'oeil incorruptible, témoigne Benedikt Taschen. Un homme gentil et doux dont le plus grand héritage est d'avoir documenté avec passion le mouvement des droits civiques en Amérique comme personne d'autre. Il nous manquera beaucoup, mais son oeuvre remarquable perdurera. Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse Maura, à leurs enfants et à leur famille."

Steve Schapiro. Andy Warhol and Friends 1965-1966 sera publiée en 2022 sous la forme d'une édition collector signée de 700 exemplaires.







Steve Schapiro, 1934-2022 © Steve Schapiro Autoportrait, en mission avec Andy Warhol à Los Angeles, 1966.







Steve Schapiro, 1934-2022 © Steve Schapiro Art Edition A: Andy Warhol, Los Angeles, 1966.







Steve Schapiro, 1934-2022 © Steve Schapiro Une ordonnance du tribunal a autorisé 300 personnes à marcher vers Montomery quand la Highway 80 est passée à deux bandes. Le président Lyndon B. Johnson a fourni la sécurité pour la marche de cinq jours. Soit 2000 soldats, 1000 policiers militaires, et l'Alabama National Guard fédéralisée. 1965.







Steve Schapiro, 1934-2022 © Steve Schapiro Schapiro et d'autres photographes suivaient la marche pendant les cinq jours, sur une route de quelque 54 miles. "On marchait, et parfois on s'asseyait à l'arrière d'un wagon", se rappelle Schapiro. "A un moment donné, il a plu, et tout à coup la marche a été recouverte de plastique blanc. Marche de Selma à Montgomery, 1965.







Steve Schapiro, 1934-2022 © Steve Schapiro Michael Corleone (Al Pacino) et son frère Fredo (John Cazale) dans Le Parrain, 2e partie.







Steve Schapiro, 1934-2022 © Steve Schapiro Barbra Streisand et Robert Redford sur le tournage de The Way We Were, 1973.