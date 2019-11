opinion

L'édito: Naufrage universel

Laurent Raphaël Rédacteur en chef Focus

Les Misérables de Ladj Ly est un grand film. Pas seulement parce qu'il rend compte en mode viscéral d'une réalité sociale à bout de souffle, mais parce qu'il étale sur nos pupilles le désarroi d'une population qui a perdu le goût de l'universel, s'enlisant inexorablement dans les divisions, le repli, la haine, les ténèbres. L'Autre est au mieux un serpent dont on accepte les petits trafics pour éviter la morsure, au pire un ennemi à abattre. Mais jamais en tout cas un être aimé et respecté pour ce qu'il est, par-delà ses différences. Tous -flics ripoux, caïds, proxénètes, intégristes- se neutralisent par la peur ou par l'intimidation, garantissant un équilibre précaire, instable et inflammable.

La crise morale que traverse notre époque se confond avec cette crise de l'universalité qui gangrène les esprits bien au-delà des banlieues. Un principe théorisé une première fois par les Grecs dans l'Antiquité, mais instrumentalisé alors pour distinguer les civilisés et les barbares, repris ensuite tel quel par les chrétiens au Moyen Âge, puis remis sur le métier laïque au XVIIIe pour être vidangé de ses accents idéologiques et équipé de nouvelles bielles moralistes. Depuis, le concept a connu des fortunes diverses. Détourné à nouveau à des fins expansionnistes pour justifier l'entreprise coloniale au XIXe, il a trouvé dans le capitalisme un allié de circonstance qui lui a permis de contaminer tous les continents, sans avoir à brandir le glaive ou le missel. Il s'est même ...

