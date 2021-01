L'acteur, scénariste et réalisateur Jean-Pierre Bacri, associé à jamais au nom d'Agnès Jaoui, vient de mourir d'un cancer, à l'âge de 69 ans.

L'acteur et scénariste français Jean-Pierre Bacri est décédé lundi d'un cancer à l'âge de 69 ans, a indiqué à l'AFP son agente Anne Alvares-Correa.

L'homme, figure du théâtre et du cinéma français, occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. Il avait écrit plusieurs films et pièces de théâtre avec Agnès Jaoui, à laquelle son nom restera à jamais associé, notamment depuis leur chef-d'oeuvre commun, Le Goût des autres.

Presque vingt ans après ce qui reste leur plus grand succès public et critique, les deux gardaient cette priorité exprimée par Bacri lors d'une rencontre il y a une paire d'années pour leur dernier film en duo: "Faire que jusqu'au plus petit rôle, chaque personnage soit incarné, soit vrai, existe. C'est notre plus grand souhait."

"Je suis tout le contraire d'un acteur de composition, nous confiait-il en 2011 alors qu'on le rencontrait autour du film Avant l'aube pour revenir sur son parcours. Vous ne me verrez jamais avec une perruque ou grossi de 11 kilos pour un rôle. En tant qu'interprète, je m'amuse beaucoup en tirant les personnages à moi, en me les appropriant. Je suis acteur mais je pourrais être autre chose. Il suffit donc que je cherche en moi ce qui est bourgeois, ou ce qui est avocat ou médecin, peu importe. Et je trouve toujours parce que ce sont des êtres humains. Et on en est tous des êtres humains. Je prépare donc mes personnages en cherchant la logique humaine. Et cette logique, je la puise en moi. On a tous la même matrice de sensations et de sentiments bruts."

Jean-Pierre Bacri en 10 films L'été en pente douce, de Gérard Krawczyk (1987)

Cuisine et dépendances, de Philippe Muyl, coécrit avec Agnès Jaoui (1992)

Smoking/No Smoking, d'Alain Resnais, coécrit avec Agnès Jaoui (1994)

Un air de famille, de Cédric Klapisch, coécrit avec Agnès Jaoui (1996)

Didier, d'Alain Chabat (1997)

On connaît la chanson, d'Alain Resnais, coécrit avec Agnès Jaoui (1997)

Le Goût des autres, coécrit avec Agnès Jaoui (1999)

Les Sentiments, de Noémie Lvovsky (2003)

La Vie très privée de Monsieur Sim, de Michel Leclerc (2015)

Le Sens de la fête, d'Éric Toledano et Olivier Nakache (2017)

