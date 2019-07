C'est depuis Gone Girl sorti en 2014 que nous n'avons plus vu Fincher au cinéma. Il y reviendra prochainement avec Mank, un biopic centré sur Herman Mankiewicz, le coscénariste du mythique Citizen Kane d'Orson Welles.

Gary Oldman tiendra le rôle principal de Mank, Herman Mankiewicz. Selon Variety, le film se concentrera sur le développement tumultueux du scénario de Citizen Kane auquel Mankiewicz et Welles ont été confrontés. Le film, finalement sorti en 1941 et considéré par certains comme le meilleur film de l'histoire du cinéma, ne gagnera pourtant qu'un seul Oscar: celui du scénario original. Le scénario du film Mank a été écrit par le père de David Fincher avant sa mort en 2003.

Mank sera le premier film réalisé par David Fincher depuis Gone Girl mais ça ne veut pas dire qu'il ait chômé entre temps. En effet, le réalisteur a commencé une longue collaboration avec Netflix, qu'il entretient encore avec ce film, produit par la plateforme de streaming. En 2013, il était à la barre de House of Cards, qui a fait le succès de la plateforme. Plus récemment, on lui doit Mindhunter et il y produit également l'anthologie d'animation Love, Death & Robots.

Selon Deadline, Mank aurait dû suivre le film The Game (1997) dans la filmographie du réalisateur. Kevin Spacey (House of Cards) était, à cette époque, en discussion pour incarner le role de Mankiewicz. Seulement, les producteurs ont refusé une condition essentielle que Fincher voulait appliquer à son film: le tourner en noir et blanc, dans le style de Citizen Kane.

Herman Mankiewicz était un des scénaristes les plus connus dans les débuts d'Hollywood. On lui doit notamment le scénario du Magicien d'Oz.

Le tournage, prévu en noir et blanc, devrait commencer en novembre et le film sera ensuite diffusé sur la plateforme Netflix.

Sophie Decaestecker